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Міфи про користь лимона, в які не варто вірити

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Лимон - фото 1
Лимон / youtube

Лимон – унікальний плід, який містить в собі безліч корисних речовин. Але навколо цього продукту ходить безліч міфів. Лікар-дієтолог Людмила Гончарова розвінчала найпопулярніші з них.

Подейкують, що за допомогою лимонного соку можна ефективно відбілити зуби. Але людям, у яких тонка емаль, краще не ризикувати, тому що її можна легко пошкодити. Річ у тому, що лимон взаємодіє з кальцієм. В кінцевому підсумку зуби стануть дуже чутливими.

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Вода з лимоном натщесерце щоранку. Мабуть, всі чули про те, що після пробудження необхідно випити склянку звичайної води з лимонним соком. Такий напій запускає обмін речовин і інші процеси в організмі. Але лікар стверджує, що воду з лимоном не можна вживати часто, а людям, у яких проблеми з нирками, шлунком і підвищеною кислотністю взагалі протипоказано.

Додавати лимон в гарячий чай або каву. Для зміцнення імунітету лікарі радять пити гарячий чай з лимоном. Але варто враховувати той факт, що окріп швидко розщеплює вітамін С, тому ніякої користі від такого напою ми не отримуємо. Найкраще додавати лимонний сік в салати, овочі або м'ясо, тоді організм отримає поживні речовини.

Міфи про користь лимона, в які не варто вірити - фото 421801

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Джерело: youtube
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