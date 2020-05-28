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Microsoft відмовився від примусового оновлення для Windows 10
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Корпорація Microsoft припинить випуск всіх необов'язкових оновлень і патчів для операційної системи Windows. Чому так сталося?
Як стверджує джерело, на такий крок корпорація пішла, бо намагається забезпечити максимально стабільну роботу домашніх комп'ютерів на Windows 10. Це важливо для тих користувачів, які зараз на карантині.
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Щоб не похитнути стабільність роботи ПК на Windows 10, Microsoft навіть не наполягає, щоб користувачі встановлювали масштабне оновлення Windows 10 May 2020 Update (воно стало доступним 13 травня). Його можна завантажити через фірмову мережу MSDN.
Критичних проблем в роботі системи боятися не варто. Адже компанія продовжує випускати оновлення категорії B, що стосуються суто безпеки. Вони відомі користувачам як Patch Tuesday (оновлення щовівторка). Наприклад, оновлення 12 травня (KB4556799) для Windows 10 версій 1909 і 1903 мало би підвищити безпеку браузерів Internet Explorer і Microsoft Edge, а також безпеку в користуванні Microsoft Xbox і продуктів пакета Microsoft Office.
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