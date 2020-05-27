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Вперше в історії пост Дональда Трампа Twitter позначив як недостовірний

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Дональд Трамп - фото 1
Дональд Трамп / Twitter

Під повідомленнями президента США Дональда Трампа у Twitter, де він заявив, що голосування через пошту призводить до значних фальсифікацій, з'явилася автоматична позначка про можливу недостовірність інформації.

Так, у неділю Дональд Трамп написав в Twitter про те, що демократи, організовуючи голосування поштою, намагаються створити умови для махінацій на виборах. "Поштові скриньки будуть розкриті, бюлетені будуть підроблені і навіть незаконно видрукувані і підписані", – написав лідер США.

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Американський президент критикує практику голосування поштою на тлі наміру губернатора штату Каліфорнія Гевіна Ньюсома на майбутніх виборах в листопаді розіслати всім виборцям штату бюлетені поштою.

Обидві частини повідомлення Трампа супроводжуються спеціальною позначкою – блакитним знаком оклику в блакитному гуртку з написом: "Подивіться факти про голосування поштою". Клікнувши по ній, користувачі переходять до списку неточностей, які Трамп, на думку Twitter, допустив у своїх постах.

У відповідь на позначки про недостовірну інформацію американський лідер звинуватив Twitter у втручанні в президентські вибори в США. "Twitter тепер втручається в президентські вибори 2020 року. Вони кажуть, що моя заява з приводу голосування поштою, яке може привести до масової корупції і фальсифікації, є невірним, грунтуючись на перевірці інформації, проведеної фейковими новинами CNN і Washington Post. Twitter повністю пригнічує свободу слова, і я, як президент, не допущу, щоб це відбувалося", – заявив він.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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