Вперше в історії пост Дональда Трампа Twitter позначив як недостовірний

Під повідомленнями президента США Дональда Трампа у Twitter, де він заявив, що голосування через пошту призводить до значних фальсифікацій, з'явилася автоматична позначка про можливу недостовірність інформації.

Так, у неділю Дональд Трамп написав в Twitter про те, що демократи, організовуючи голосування поштою, намагаються створити умови для махінацій на виборах. "Поштові скриньки будуть розкриті, бюлетені будуть підроблені і навіть незаконно видрукувані і підписані", – написав лідер США.

І ще: Дональд Трамп розповів, як пише повідомлення в Twitter і Facebook

Американський президент критикує практику голосування поштою на тлі наміру губернатора штату Каліфорнія Гевіна Ньюсома на майбутніх виборах в листопаді розіслати всім виборцям штату бюлетені поштою.

....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Обидві частини повідомлення Трампа супроводжуються спеціальною позначкою – блакитним знаком оклику в блакитному гуртку з написом: "Подивіться факти про голосування поштою". Клікнувши по ній, користувачі переходять до списку неточностей, які Трамп, на думку Twitter, допустив у своїх постах.

У відповідь на позначки про недостовірну інформацію американський лідер звинуватив Twitter у втручанні в президентські вибори в США. "Twitter тепер втручається в президентські вибори 2020 року. Вони кажуть, що моя заява з приводу голосування поштою, яке може привести до масової корупції і фальсифікації, є невірним, грунтуючись на перевірці інформації, проведеної фейковими новинами CNN і Washington Post. Twitter повністю пригнічує свободу слова, і я, як президент, не допущу, щоб це відбувалося", – заявив він.

Читайте також: Трамп самоіронічно пожартував про свою зачіску, яка привертає багато уваги: відео