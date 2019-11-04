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Microsoft скоротила робочий тиждень: продуктивність різко зросла

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Microsoft / bloomberg

Експеримент компанії Microsoft Japan, проведений у серпні цього року, показав, що скорочений на 20% робочий тиждень підвищив ефективність праці.

Так, протягом місяця у співробітників компанії був чотириденний робочий тиждень, і ефективність зросла на 40% в порівнянні з серпнем минулого року. У рамках експерименту ще одним вихідним стала п'ятниця. 92% співробітників заявили, що задоволені чотириденним тижнем.

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При скороченні робочого тижня на 20% продуктивність співробітників зросла на 39,9%. Проводилось менше зустрічей, вони стали коротшими: часто онлайн, а не під час особистого спілкування. Крім цього, використовували на 23,1% менше електроенергії і надрукували на 58,7% менше сторінок.

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Microsoft

Microsoft Japan планує провести ще один експеримент взимку. Співробітники не будуть отримувати спеціальних оплачуваних вихідних днів, але їх відпускатимуть за власною ініціативою "більш гнучким способом".

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Джерело: bloomberg
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