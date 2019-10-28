Цитати Білла Гейтса: мотиваційні вислови глави Microsoft на всі випадки життя

28 жовтня засновник і власник технологічного гіганта Microsoft святкує день народження. Біллу Гейтсу виповнюється 64 роки! З нагоди такої події підготували для вас його найцікавіші та найпопулярніші цитати.

Білл Гейтс не тільки американський бізнесмен та засновник корпорації Microsoft, він ще й філантроп, інвестор й автор. Протягом кар'єри в Майкрософт, Білл Гейтс був на багатьох посадах й доклав свою руку до того, чим зараз є корпорація. Його історія успіху вражає, а публічні виступи надихають!

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Зібрали для афоризму Гейтса, які стануть вам у пригоді у різних випадках життя.

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"Бізнес – відмінна гра: постійне змагання і мінімум правил. А рахунок в цій грі ведеться в грошах"

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"У мене дійсно було багато цілей, коли я був дитиною, і я думаю, що багато з них я досяг через те, що мав можливість багато читати"

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"Величезне багатство йде рука об руку з великою відповідальністю, зобов'язаннями поділитися з суспільством і забезпечити оптимальний розподіл цих коштів серед тих, хто їх потребує"

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"Ми завжди переоцінюємо зміни, які відбуватимуться в найближчі два роки, і недооцінюємо зміни, які відбуватимуться в наступні 10 років. Не дозволяйте собі бути заколисаним бездіяльністю"

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"Не порівнюйте себе ні з ким в цьому світі… якщо ви це робите, – ви ображаєте самого себе"

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"Будьте ввічливі з зубрилками та ботаніками. Не виключено, що незабаром ви будете працювати на одного з них"

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"Мене вражають всі ці компанії, які займаються м'ясом, молоком і яйцями, адже під їх носом їх же конкуренти роблять чудові продукти на рослинній основі, які набагато доступніші за ціною і корисніші для здоров'я. Виробництво рослинної продукції набагато раціональніше з усіх боків, бо не вимагає жорстокого поводження з тваринами, обходиться дешевше. Якщо ми постараємося по-новому подивитися на те, чим ми харчуємося, і як ця їжа потрапляє на наші тарілки, ми будемо більш відкриті до харчових інновацій"

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"Ви вважаєте, що вчитель занадто вимогливий? Зачекайте, коли ви станете начальником"

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"У майбутньому на ринку залишиться два види компаній: ті, хто в Інтернеті, й ті, хто вийшов з бізнесу"

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"Між дупою і диваном ніколи не пролетить долар"

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"Світу начхати на вашу самооцінку. Життя буде вимагати від вас закінчити справу до того, як ви відчуєте себе впевнено"

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"Чудесно святкувати свій успіх, але більш важливим є вміння виносити уроки зі своїх провалів"

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"Штучний інтелект, енергетика і біонауки – перспективні галузі, в яких ви можете мати значний вплив. Якби я починав сьогодні, то саме в одній з цих сфер"

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"Насолоджуйтеся тим, що ви робите і ви ніколи у своєму житті не будете працювати"

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"Життя стає набагато веселіше, якщо підходити до всіх його викликів творчо"

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"У будь-який час йдіть і створюйте свою справу, а в Гарвард повернутися ніколи не пізно!"

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"Якби я знав, де знаходиться фініш, думаєте, я вже не досяг би його багато років тому?"

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"Коли вам в голову прийшла гарна ідея, дійте негайно"

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