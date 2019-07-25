Microsoft випадково показала нове меню Пуск у Windows 10

Компанія Microsoft випадково показала, як виглядає нове пеню Пуск, помилково відправивши версію системи в публічне тестування. В результаті користувачі помітили новий дизайн. Знімок був розміщений на twitter-сторінці @NTAuthority.

Так, охочі можуть протестувати оновлення Windows 10 в рамках програми Insider Preview задовго до їхнього релізу. Причому, будь-хто може приєднатися до тестування через налаштування системи.

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Однак збірка 18947 призначається винятково для самої компанії і відправлена ​​була тестувальнику ненавмисно. Новий дизайн меню Пуск допускає наявність фірмових плиток, які були ще в WindowsPhone, після чого перейшли в "десятку".

Тепер же іконки в списку помітно збільшилися і розташовані по кілька штук в кожному ряду. Ця версія Пуска поки проходить початковий етап тестування і невідомо, чи буде вона включена пізніше в нову версію ОС.

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