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Microsoft кардинально змінює інтерфейс Office: відео
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Microsoft активно шукає способи поліпшити якість своїх продуктів і сервісів. Головний дизайнер Office 365 Джон Фрідман виклав бачення технологічного гіганта офісному пакету, пропонуючи кілька варіантів майбутніх візуальних змін.
На опублікованому відео можна помітити, що інтерфейс повністю відтворює ідеї Fluent Design з плоским дизайном, прозорістю і акцентом на функціональність. Кольори програмного офісному пакету Microsoft тепер грають набагато менш помітну роль в інтерфейсі.
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Замість великої синьої смуги у верхній частині документа Word, Microsoft пропонує спрощений інтерфейс з одним лише логотипом Word і заголовок документа. Крім того, панель пошуку стала більш уніфікованою, а інтерфейс став адаптивним під різні типи пристроїв і екранів. Також під час роботи демонструватиметься мінімалістична стрічка історії змін.
Крім цього, головне нововведення дозволить активніше використовувати можливості штучного інтелекту для виявлення та виправлення помилок або більш ефективно оформляти презентації у PowerPoint.
Всі зміни в Office 365, як функціональні, так і візуальні, з'являться не відразу, а поступово протягом декількох років.
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