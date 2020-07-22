Instagram дозволив користувачам збирати пожертви в профілі

Популярна соціальна мережа Instagram дозволила користувачам в США, Ірландії та Великобританії збирати пожертви у профілі. Про це компанія написала у своєму блозі.

Сервіс доступний користувачам, яким виповнилося 18 років. Згідно з правилами, можна збирати кошти на підтримку бізнесу, громадські проєкти або допомогу в екстреній ситуації.

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Кожна кампанія триває 30 днів, але юзер може продовжити термін збору грошей. Пожертви приймаються через платіжний сервіс Stripe і після закінчення кампанії перераховуються на банківський рахунок власника акаунта.

Крім того, у квітні 2020 року Instagram додав можливість збору грошей для некомерційних організацій в Instagram Live, вона діє в кількох країнах.

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