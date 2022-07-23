"Ми ж не роботи": Фагот розповів про віру в перемогу України

Фронтмен гурту "ТНМК" Фагот розповів, як змінилась його впевненість у перемозі України з початку повномасштабної війни. Музикант чесно розповів про те, що зараз відчуває.

Лідер хіп-хоп гурту "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів вступив у лави захисників. Паралельно він веде профіль в інстаграмі, де розповідає про свої будні та справи батальйону. Нещодавно Фагот випустив потужний трек про Енергодар, тож зараз поділився кадрами, зробленими під час зйомок кліпу.

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Вже в перший тиждень війни я був повністю впевнений в нашій перемозі, і зараз я усвідомлюю що з того моменту по відчуттях нічого не змінилося, просто іноді втома виходить на перший план, бо ми ж всі не роботи і емоційно виснажуємося іноді більше, ніж фізично, але навіть в моменти спустошення я відчуваю нашу нереальну силу та потужність, нашу міць та віру. Віру в світло та любов. Віру в Перемогу! А значить все буде Україна! – додав Фагот в описі до серії чорно-білих світлин.

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