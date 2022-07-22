Джамала візьме участь у польській версії шоу Танці із зірками

Відома українська співачка Джамала стала учасницею проєкту "Танці із зірками" в Польщі. Про це повідомила сама артистка та закордонні організатори шоу.

Як розповіла Джамала в Instagram, під час ефірів популярного серед поляків шоу вона збиратиме кошти на підтримку українців, які постраждали через війну. Збір буде організовано разом з POLSAT Foundation.

І ще: Перші леді України та США прийшли на зустріч у взутті в кольорах українського прапора

Сьогодні участь у шоу для мене — це, перш за все, можливість нагадати про мій дім. Про мільйони людей, що страждають, і важливість їх підтримки. Світ не має втомитися від нас. Україна не має зникнути з ефірів, поки ми не переможемо. Саме тому під час цього масштабного ТВ-проєкту разом із POLSAT Foundation ми розпочинаємо збір коштів на підтримку українців, які постраждали через війну, – написала Джамала.

Організатори польського проєкту "Танці із зірками" представили Джамалу, як українську співачку та активістку, що підтримує свою країну у боротьбі за свободу.

Читайте також: Володимир Остапчук кумедно потролив окупантів, які везуть додому холодильники з України