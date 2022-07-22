"Блакитні очі": Леся Нікітюк присвятила новий трек другові, який загинув на війні

Леся Нікітюк випустила нову ліричну пісню "Блакитні очі", яка присвячена її другові, що воював на фронті. Це варто почути.

Відома ведуча Леся Нікітюк з перших днів війни залишається в країні та займається волонтерством. Але навіть у таких складний час шоувумен старається працювати над новими проєктами. Нещодавно зірка розчулила новою піснею "Блакитні очі", яку створила для всіх захисникам України та для свого близького друга, пише Радіо MAXIMUM.

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Блакитні очі... Присвячую всім, хто боронить нашу Україну, а особливо моєму другу Денису Ріхтеру, який загинув в Луганській області, – відзначила Леся.

За короткий час емоційне відео на ліричну пісню зібрало понад 33 тисячі переглядів, а коментатори зізнались, що не зуміли стримати сльози.

Леся Нікітюк – Блакитні очі, дивіться кліп онлайн:

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