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"Блакитні очі": Леся Нікітюк присвятила новий трек другові, який загинув на війні

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Прем'єра пісні Леся Нікітюк – Блакитні очі - фото 1
Прем'єра пісні Леся Нікітюк – Блакитні очі

Леся Нікітюк випустила нову ліричну пісню "Блакитні очі", яка присвячена її другові, що воював на фронті. Це варто почути.

Відома ведуча Леся Нікітюк з перших днів війни залишається в країні та займається волонтерством. Але навіть у таких складний час шоувумен старається працювати над новими проєктами. Нещодавно зірка розчулила новою піснею "Блакитні очі", яку створила для всіх захисникам України та для свого близького друга, пише Радіо MAXIMUM.

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Блакитні очі... Присвячую всім, хто боронить нашу Україну, а особливо моєму другу Денису Ріхтеру, який загинув в Луганській області, – відзначила Леся.

За короткий час емоційне відео на ліричну пісню зібрало понад 33 тисячі переглядів, а коментатори зізнались, що не зуміли стримати сльози.

Леся Нікітюк Блакитні очі, дивіться кліп онлайн:

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