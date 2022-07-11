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Енергодар – це Україна: ТНМК випустили потужний кліп на нову пісню
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Гурт ТНМК презентував щемливий трек "Енергодар – це Україна" та емоційний кліп на нього. Новинка присвячена тимчасово окупованому місту, яка страждає від навали загарбників, але ніколи не стане російським.
Популярний український гурт Танок на майдані Конґо (ТНМК) випустив сильний трек про Енергодар. Це місто поблизу найбільшої у Європі Запорізької АЕС зараз перебуває у тимчасовій окупації. Тому музиканти вирішили нагадати, що це українське місто, Україна не забула про нього, пише Радіо MAXIMUM.
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Місто-супутник, місто-робітник. Загарбники/росіяни/орки (непотрібне – викреслити) окупували Енергодар, вони вбивають, катують та тероризують населення, намагаючися залякати, зламати та усіляко запевнити всіх, що окупація – надовго. Це – неправда. Бо Енергодар – це Україна. Правда в тому, що Україна – єдина. Внаслідок війни частину нашої держави окуповано, але ми ніколи не змиримося з тим, що хвора російська імперія досі намагається повернути нас в радянські часи та вкрасти в нас частину території. Кожен дециметр нашої землі є невіддільною частиною України. Це – аксіома, – діляться музиканти.
Окупанти вбивають працівників ЗАЕС, знищують мирне населення, і це бачить весь світ, тому це назавжди залишиться в історії, наголошують у ТНМК. І трек "Енергодар" – присвята всім тим, хто опинився в окупації.
Україна нічого не забула, Україна повернеться. Україна – віддячить. Енергодар – це Україна, – наголошують виконавці.
ТНМК – Енергодар – це Україна, дивіться новий кліп онлайн:
ТНМК – Енергодар – це Україна, текст пісні:
Про таких, як ти, кажуть: то – місце сили
В самому серці моєї країни
Місто пульсує, якщо глянути з неба
Наче намисто, наче намисто
І на всі боки випромінює струм
Хвилі летять, наче пальці по струнах
Я чув твою пісню, я бачив той берег
Я не забув. І не забуду
Ми – рідні люди й коли страшний ворог
Через поріг залітає додому
Починає крушити, ламати, вбивати
Ми мусимо стати, мусимо стати
Сили набратися там, де здавен
Козацтво шалене гасило за волю
Нас так багато єднає з тобою
Бажання любити і не пробачати
І не забути їм жодної хати
Енергодар – це Україна!
З давніх-давен нас хрестили вогнем
З усіх боків налітали вороженьки
Кігті свої тягнули вони
До самого серця рідної неньки
Та усе наше вважали своїм
Чорний дим підіймався до синього неба
На жовті лани лилася червона кров
Рвали на шмаття нас, тягнучи до себе
Скільки було їх тих лих, не злічити
Знову приходили диявола діти
Собі щось урвати до нашого краю
Скільки було їх? Жалю мій, жалю
Час єднатися, друже. Червоні калюжі
По нашій землі. І темно на небі
Я знаю, я вірю, я повернуся
Я можу покластися тільки на тебе
Енергодар – це Україна!
І не забути їм жодної хати
Рідної хати. Все повернути, скрізь повернутися
Перемогти. Відбудувати.
І обійняти тебе. Тебе обійняти
Енергодар – це Україна!
Маріуполь – це Україна!
Бердянськ – це Україна!
Херсон – це Україна!
Луганськ – це Україна!
Донецьк – це Україна!
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