Виконавець Krechet випустив щемливий трек "Краще, ніж ми" про дітей

Український репер Krechet презентував свою нову музичну роботу. Трек "Краще, ніж ми" розповідає про наше дитинство і майбутнє покоління. Слухайте пронизливий трек!

У Krechet вийшов новий трек, прем'єра якого відбулася 17 червня на YouTube. І за кілька днів "Краще, ніж ми" уже набрали понад 25 000 переглядів.

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Виконавець закликав підтримати дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та, за можливості, переказати кошти громадській організації "Всеукраїнський молодіжний ініціативний центр".

Слухати трек Krechet – Краще, ніж ми:

Слова треку Krechet – Краще, ніж ми:

Краще, ніж ми

Краще, ніж ми

Краще, ніж ми

По вікні тече краплина дощу

Як сльозу з очей її відпущу

У синцях лице, душею кричу

Хай щасливіші будуть наші діти

І краще, ніж ми

Стільки років не в своїй тарілці

Мама не вдома, тато знов напився

Він мені не рідний, я в кімнаті на замок

Все, ніби жахливий сон (Як так?)

Я відмовився від їжі

Не хотів до хижі, бо там були хижі

Знав, якщо є пляшка, то отримаю по щам

І я кожен раз прощав

По вікні тече краплина дощу

Як сльозу з очей її відпущу

У синцях лице, душею кричу

Хай щасливіші будуть наші діти

І краще, ніж ми

Зацвіли каштани, я писав до мами

Крапав дощ і далі, я сидів з томами

Літери сплітались, лускав, як насіння

Ті енциклопедії були, ніби спасіння

Я лише дитина за любов, життя і мир

Коли впаде мій дуб – і я разом із ним

До неба попливу в обійми до зірок

А поки дай мені те батьківське тепло

По вікні тече краплина дощу

Як сльозу з очей її відпущу

У синцях лице, душею кричу, кричу

По вікні тече краплина дощу

Як сльозу з очей її відпущу

У синцях лице, душею кричу

Хай щасливіші будуть наші діти

По вікні тече краплина дощу

Як сльозу з очей її відпущу

У синцях лице, душею кричу

Хай щасливіші будуть наші діти

І краще, ніж ми

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