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Виконавець Krechet випустив щемливий трек "Краще, ніж ми" про дітей

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Виконавець Krechet випустив щемливий трек "Краще, ніж ми" про дітей - фото 1

Український репер Krechet презентував свою нову музичну роботу. Трек "Краще, ніж ми" розповідає про наше дитинство і майбутнє покоління. Слухайте пронизливий трек!

У Krechet вийшов новий трек, прем'єра якого відбулася 17 червня на YouTube. І за кілька днів "Краще, ніж ми" уже набрали понад 25 000 переглядів.

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Виконавець закликав підтримати дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та, за можливості, переказати кошти громадській організації "Всеукраїнський молодіжний ініціативний центр".

Слухати трек Krechet – Краще, ніж ми:

Слова треку Krechet – Краще, ніж ми:

Краще, ніж ми
Краще, ніж ми
Краще, ніж ми

По вікні тече краплина дощу
Як сльозу з очей її відпущу
У синцях лице, душею кричу
Хай щасливіші будуть наші діти
І краще, ніж ми

Стільки років не в своїй тарілці
Мама не вдома, тато знов напився
Він мені не рідний, я в кімнаті на замок
Все, ніби жахливий сон (Як так?)

Я відмовився від їжі
Не хотів до хижі, бо там були хижі
Знав, якщо є пляшка, то отримаю по щам
І я кожен раз прощав

По вікні тече краплина дощу
Як сльозу з очей її відпущу
У синцях лице, душею кричу
Хай щасливіші будуть наші діти
І краще, ніж ми

Зацвіли каштани, я писав до мами
Крапав дощ і далі, я сидів з томами
Літери сплітались, лускав, як насіння
Ті енциклопедії були, ніби спасіння

Я лише дитина за любов, життя і мир
Коли впаде мій дуб – і я разом із ним
До неба попливу в обійми до зірок
А поки дай мені те батьківське тепло

По вікні тече краплина дощу
Як сльозу з очей її відпущу
У синцях лице, душею кричу, кричу

По вікні тече краплина дощу
Як сльозу з очей її відпущу
У синцях лице, душею кричу
Хай щасливіші будуть наші діти

По вікні тече краплина дощу
Як сльозу з очей її відпущу
У синцях лице, душею кричу
Хай щасливіші будуть наші діти
І краще, ніж ми

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