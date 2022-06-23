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війна Kalush

Анастасія Приходько презентувала знакову пісню "Степом"

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Анастасія Приходько презентувала знакову пісню "Степом" - фото 1

Співачка Анастасія Приходько вирішила підтримати Україну знаковою піснею "Степом". Ця музична композиція – звернення до українських джерел. Слухайте пісню, сповнену духом рідної землі!

Заслужена артистка України та співачка Анастасія Приходько випустила нову музичну роботу, яка пробирає до мурах.

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Сьогодні, коли в Україні триває війна, співачка почала новий етап боротьби проти російських загарбників. І звернулася до народних українських джерел у своїй творчості.

"Степом" – знакова для мене пісня. Вперше я виконувала її у 15-річному віці, коли вступала до Київської академії музики імені Глієра. Потім посіла з нею третє місце на міжнародному пісенному конкурсі. Зараз настав час знову звернутися до неї, або сповнити музичний простір України духом рідної землі, внутрішньою силою нашого народу…", – коментує Анастасія Приходько.

Слухайте пісню Анастасія Приходько – Степом:

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