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Премія Золота Дзиґа: оголошені найкращі українські фільми 2018
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Українська кіноакадемія назвала фільми, що увійшли до довгого списку претендентів на третю національну кінопремію "Золота Дзиґа". До вашої уваги всі номінанти на престижну нагороду!
У довгий список премії "Золота Дзиґа" ввійшли 83 фільми, у тому числі – повнометражні фільми "Брама", "Дике поле", "DZIDZIO перший раз"; короткометражні – "В радості, і тільки в радості", "Mia Donna", "Штангіст"; докуменальні – "Домашні ігри", "Михайло та Даниїл", "Явних проявів немає"; анімаційні стрічки – "Котку", "Світ навпаки", "Döner".
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До вашої уваги повний перелік всіх претендентів на українську кінопремію!
Усі номінанти на премію "Золота Дзиґа"
Повнометражний ігровий фільм:
- 20/20 безлюдна країна
- 11 дітей з Моршина
- 5 терапія
- Бобот та енергія Всесвіту
- Брама
- Вісім
- Герой мого часу
- Гірська жінка: На війні
- Дике поле
- Донбас
- Зрадник
- Коли падають дерева
- Легенда Карпат
- Лиса гора
- Місто, в якому не ходять гроші
- Одеський підкидько
- Позивний "Бандерас"
- Пригоди Святого Миколая
- Свінгери
- Секс і нічого особистого
- Січень-березень
- Сотка
- Таємний щоденник Симона Петлюри
- Чорний Козак
- Шляхетні волоцюги
- DZIDZIO перший раз
Короткометражний ігровий фільм:
- Батьківський день
- В радості, і тільки в радості
- Вічність
- Гойдалки
- Голос
- Затамувавши подих
- Звичайний ранок
- Інклюзія в школі
- Изгой
- Камалока
- Київська історія
- Клоун
- Кобзарський цех
- Крокодил
- Маніяк
- Мілена
- МОНО
- На краю
- Обійми МЕНЕ
- Одного разу в Одесі
- П'ять хвилин
- Поза зоною
- Прощена неділя
- Серцеїдка
- Слово
- Урок риболовлі
- Цвяхи
- Чоловік
- Штангіст
- Що "якщо"
- Crabgirl
- Mia Donna
Документальний повнометражний фільм:
- Вірю. Чекаю. Молюся.
- Вона та війна
- Гоголь Док
- Домашні ігри
- Какофонія Донбасу
- Міф
- Михайло та Даниїл
- Перша сотня
- Тато - мамин брат
- Час недитячий
- Явних проявів немає
Анімаційний фільм:
- Голодний дух
- Дзвінка читає Мишка
- Ефект Мамонта
- Кінець
- Котку
- Мімікрія
- Монах
- Найтемніший Синій Колір
- Ромео і Джульєтта?
- Сильні духом
- Світ навпаки
- Чому ковбасу нарізають під кутом
- Як розвеселити самотність?
- Döner
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