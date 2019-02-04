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Премія Золота Дзиґа: оголошені найкращі українські фільми 2018

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Номінанти на премію Золота Дзиґа - фото 1
Номінанти на премію Золота Дзиґа

Українська кіноакадемія назвала фільми, що увійшли до довгого списку претендентів на третю національну кінопремію "Золота Дзиґа". До вашої уваги всі номінанти на престижну нагороду!

У довгий список премії "Золота Дзиґа" ввійшли 83 фільми, у тому числі – повнометражні фільми "Брама", "Дике поле", "DZIDZIO перший раз"; короткометражні – "В радості, і тільки в радості", "Mia Donna", "Штангіст"; докуменальні – "Домашні ігри", "Михайло та Даниїл", "Явних проявів немає"; анімаційні стрічки – "Котку", "Світ навпаки", "Döner".

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До вашої уваги повний перелік всіх претендентів на українську кінопремію!

Усі номінанти на премію "Золота Дзиґа"

Повнометражний ігровий фільм:

  • 20/20 безлюдна країна
  • 11 дітей з Моршина
  • 5 терапія
  • Бобот та енергія Всесвіту
  • Брама
  • Вісім
  • Герой мого часу
  • Гірська жінка: На війні
  • Дике поле
  • Донбас
  • Зрадник
  • Коли падають дерева
  • Легенда Карпат
  • Лиса гора
  • Місто, в якому не ходять гроші
  • Одеський підкидько
  • Позивний "Бандерас"
  • Пригоди Святого Миколая
  • Свінгери
  • Секс і нічого особистого
  • Січень-березень
  • Сотка
  • Таємний щоденник Симона Петлюри
  • Чорний Козак
  • Шляхетні волоцюги
  • DZIDZIO перший раз

Короткометражний ігровий фільм:

  • Батьківський день
  • В радості, і тільки в радості
  • Вічність
  • Гойдалки
  • Голос
  • Затамувавши подих
  • Звичайний ранок
  • Інклюзія в школі
  • Изгой
  • Камалока
  • Київська історія
  • Клоун
  • Кобзарський цех
  • Крокодил
  • Маніяк
  • Мілена
  • МОНО
  • На краю
  • Обійми МЕНЕ
  • Одного разу в Одесі
  • П'ять хвилин
  • Поза зоною
  • Прощена неділя
  • Серцеїдка
  • Слово
  • Урок риболовлі
  • Цвяхи
  • Чоловік
  • Штангіст
  • Що "якщо"
  • Crabgirl
  • Mia Donna

Документальний повнометражний фільм:

  • Вірю. Чекаю. Молюся.
  • Вона та війна
  • Гоголь Док
  • Домашні ігри
  • Какофонія Донбасу
  • Міф
  • Михайло та Даниїл
  • Перша сотня
  • Тато - мамин брат
  • Час недитячий
  • Явних проявів немає

Анімаційний фільм:

  • Голодний дух
  • Дзвінка читає Мишка
  • Ефект Мамонта
  • Кінець
  • Котку
  • Мімікрія
  • Монах
  • Найтемніший Синій Колір
  • Ромео і Джульєтта?
  • Сильні духом
  • Світ навпаки
  • Чому ковбасу нарізають під кутом
  • Як розвеселити самотність?
  • Döner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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