Премія Золота Дзиґа: оголошені найкращі українські фільми 2018

Українська кіноакадемія назвала фільми, що увійшли до довгого списку претендентів на третю національну кінопремію "Золота Дзиґа". До вашої уваги всі номінанти на престижну нагороду!

У довгий список премії "Золота Дзиґа" ввійшли 83 фільми, у тому числі – повнометражні фільми "Брама", "Дике поле", "DZIDZIO перший раз"; короткометражні – "В радості, і тільки в радості", "Mia Donna", "Штангіст"; докуменальні – "Домашні ігри", "Михайло та Даниїл", "Явних проявів немає"; анімаційні стрічки – "Котку", "Світ навпаки", "Döner".

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До вашої уваги повний перелік всіх претендентів на українську кінопремію!

Усі номінанти на премію "Золота Дзиґа"

Повнометражний ігровий фільм:

20/20 безлюдна країна

11 дітей з Моршина

5 терапія

Бобот та енергія Всесвіту

Брама

Вісім

Герой мого часу

Гірська жінка: На війні

Дике поле

Донбас

Зрадник

Коли падають дерева

Легенда Карпат

Лиса гора

Місто, в якому не ходять гроші

Одеський підкидько

Позивний "Бандерас"

Пригоди Святого Миколая

Свінгери

Секс і нічого особистого

Січень-березень

Сотка

Таємний щоденник Симона Петлюри

Чорний Козак

Шляхетні волоцюги

DZIDZIO перший раз

Короткометражний ігровий фільм:

Батьківський день

В радості, і тільки в радості

Вічність

Гойдалки

Голос

Затамувавши подих

Звичайний ранок

Інклюзія в школі

Изгой

Камалока

Київська історія

Клоун

Кобзарський цех

Крокодил

Маніяк

Мілена

МОНО

На краю

Обійми МЕНЕ

Одного разу в Одесі

П'ять хвилин

Поза зоною

Прощена неділя

Серцеїдка

Слово

Урок риболовлі

Цвяхи

Чоловік

Штангіст

Що "якщо"

Crabgirl

Mia Donna

Документальний повнометражний фільм:

Вірю. Чекаю. Молюся.

Вона та війна

Гоголь Док

Домашні ігри

Какофонія Донбасу

Міф

Михайло та Даниїл

Перша сотня

Тато - мамин брат

Час недитячий

Явних проявів немає

Анімаційний фільм:

Голодний дух

Дзвінка читає Мишка

Ефект Мамонта

Кінець

Котку

Мімікрія

Монах

Найтемніший Синій Колір

Ромео і Джульєтта?

Сильні духом

Світ навпаки

Чому ковбасу нарізають під кутом

Як розвеселити самотність?

Döner

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