"Ми підтримуємо Україну!": Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів

Онук англійської королеви принц Гаррі та колишня американська актриса Меган Маркл відреагували на вторгнення Росії на територію України. Вони підтримують українців у непростий час.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті благодійного фонду герцога та герцогині Сассекських.

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Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські і всі ми в Archewell разом з народом України виступаємо проти цього порушення міжнародного та гуманітарного права та закликаємо світову спільноту та її лідерів зробити те саме, – йдеться у заяві

Подружжя звернулося незабаром після того, як прем'єр-міністр Борис Джонсон звернувся до народу Великобританії, а також засудив дії Володимира Путіна.

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