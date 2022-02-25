Український футболіст емоційно відреагував на героїчну оборону острова Зміїний

Гравця національної збірної України з футболу Ігоря Пластуна заділа героїчна оборона нашими бійцями Зміїного острова. Своєю реакцією він поділився в Instagram.

Так, захисник нашої збірної з футболу Ігор Пластун опублікував в Instagram у розділі Сторіс знімок острова Зміїного з гнівним коментарем.

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Насамперед нагадаємо, що перед атакою окупаційні війська запропонували українцям здати зброю, але ті їм відповіли доволі категорично: "Російський військовий корабель, іди нах**й!". Усі прикордонники, які захищали клаптик землі посеред моря, героїчно загинули.

У коментарі до свого фото Пластун написав: "Герої! Вас ніхто ніколи не забуде. А одного дня, вони справді разом зі своїм кораблем підуть на х**".

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