"Моє серце розривається": Джаред Лето звернувся до українського народу

Світові зірки продовжують активно підтримувати українців на тлі повномасштабного вторгнення Росії на наші землі. Не став мовчати й Джаред Лето.

Так, американський актор і музикант підтримав Україну у мережі, зокрема Джаред Лето висловив свою стурбованість у сторіс. Читайте далі, про що йшлося у зверненні знаменитості до українського народу.

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"Моїм друзям та моїй сім'ї в Україні – моє серце розривається від того, що цей конфлікт загострився таким нищівним способом. Будь ласка, будьте уважні та бережіть себе наскільки це можливо. Я сподіваюся, що мир запанує і зрештою буде знайдено ненасильницьке рішення, – написав Лето.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало зірок висловилися з приводу війни. Зокрема, Анджеліна Джолі сказала, що молиться за українців!

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