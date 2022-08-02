"Рідна": BURLA презентував новий патріотичний трек, який має почути кожен

Виконавець BURLA оприлюднив чергову потужну музичну роботу – трек "Рідна", який передає глибокі почуття пошани та любові до Батьківщини. Слухайте якісну музику!

Виконавець BURLA зазначив, що цей трек був зроблений з любов'ю до всіх слухачів та усієї нашої Країни!

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Дуже хочу поділитись своїми емоціями до цього треку… Дуже довго я готував саме цей трек, тому що вкладав у нього усю свою душу. Я не хотів помилитися ні в одній ноті яка б мала прозвучати. Ні в одному слові, щоб не було зайвим. Прагнув досягти ідеалу в передачі істини нашої Великої України. Передати думки, та бажання кожного українця", – коментує свій новий трек BURLA.

Слухати трек BURLA – Рідна:

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