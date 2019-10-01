Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Міс Україна 2019 пояснила відмову давати інтерв'ю Осадчій українською

  • 35
Маргарита Паша - Міс Україна 2019 - фото 1
Маргарита Паша - Міс Україна 2019

Володарка титулу "Міс Україна 2019" Маргарита Паша відмовилась давати інтерв'ю українською мовою. І неабикому, а Каті Осадчій! Ведуча розповіла про це своїм фанам, а переможниця конкурсу краси пояснила свою позицію.

У мережі набирає обертів мовний скандал навколо "Міс України 2019" Маргарити Паші. Усе почалось з Instagram-Stories Катерини Осадчої, у яких вона повідомила, що інтерв'ю з переможницею конкурсу краси не вийде в ефір програми "Світське життя" через відмову Маргарити спілкуватись українською.

До теми: Міс Україна 2019 показала, чому вона – найкрасивіша

Опісля Міс Україна опублікувала на своїй сторінці в Instagram допис, де зазначила, що закон не забороняє їй думати російською мовою, а кому це не подобається – хай відписується.

Міс Україна 2019 пояснила відмову давати інтерв'ю Осадчій українською - фото 358685

Підписники відреагували на слова Маргарити по-різному: декому до вподоби непохитна позиція дівчини та її відвертість, однак більшість не розуміє, чому Міс Україна цурається української мови. У коментарях сама переможниця пояснила, що не розуміє причин мовного скандалу навколо неї.

Міс Україна 2019 пояснила відмову давати інтерв'ю Осадчій українською - фото 358686

На офіційній сторінці конкурсу "Міс Україна" з'явився допис, у якому організатори розповіли про етапи підготовки красунь до міжнародного конкурсу. У коментарях ведуча Катя Осадча порадила починати з вивчення української мови.

Міс Україна 2019 пояснила відмову давати інтерв'ю Осадчій українською - фото 358560

У відповідь Маргарита вирішила поставити крапку в скандалі з приводу української мови, опублікувавши свою офіційну позицію. "Я, Маргарита Паша, є громадянкою України і дуже люблю свою країну. Люблю її багатонаціональність і полікультурність. Я ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян. Тому офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-рiзному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників", – наголосила Міс Україна.

Міс Україна 2019 пояснила відмову давати інтерв'ю Осадчій українською - фото 358690

Вона також повідомила, що відмовилась давати інтерв'ю Катерині Осадчій через погане самопочуття і перевтому. "Зараз у мене немає часу на сон, на спілкування з рідними і близькими людьми, немає часу на саму себе! Зараз я вся віддана роботі для моєї країни і її народу! Тому щиро прошу зрозуміти, що я така ж людина, як і ви. У мене також є свої почуття і емоції. Зрештою, у мене є мій організм, який вже ледве витримує ті навантаження, які звалилися на нього", – підсумувала Маргарита.

Міс Україна 2019 пояснила відмову давати інтерв'ю Осадчій українською - фото 358691

Читайте також: Маргарита Паша планує піти в політику

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Спекотна Барселона: 7 найкращих локацій, про які не знають звичайні туристи
  • 28 вересня, 12:00
  • 132
Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у жовтні
  • 29 вересня, 12:18
  • 1287
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1790700
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Фото Міс Україна