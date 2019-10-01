Міс Україна 2019 пояснила відмову давати інтерв'ю Осадчій українською

Володарка титулу "Міс Україна 2019" Маргарита Паша відмовилась давати інтерв'ю українською мовою. І неабикому, а Каті Осадчій! Ведуча розповіла про це своїм фанам, а переможниця конкурсу краси пояснила свою позицію.

У мережі набирає обертів мовний скандал навколо "Міс України 2019" Маргарити Паші. Усе почалось з Instagram-Stories Катерини Осадчої, у яких вона повідомила, що інтерв'ю з переможницею конкурсу краси не вийде в ефір програми "Світське життя" через відмову Маргарити спілкуватись українською.

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Опісля Міс Україна опублікувала на своїй сторінці в Instagram допис, де зазначила, що закон не забороняє їй думати російською мовою, а кому це не подобається – хай відписується.

Підписники відреагували на слова Маргарити по-різному: декому до вподоби непохитна позиція дівчини та її відвертість, однак більшість не розуміє, чому Міс Україна цурається української мови. У коментарях сама переможниця пояснила, що не розуміє причин мовного скандалу навколо неї.

На офіційній сторінці конкурсу "Міс Україна" з'явився допис, у якому організатори розповіли про етапи підготовки красунь до міжнародного конкурсу. У коментарях ведуча Катя Осадча порадила починати з вивчення української мови.

У відповідь Маргарита вирішила поставити крапку в скандалі з приводу української мови, опублікувавши свою офіційну позицію. "Я, Маргарита Паша, є громадянкою України і дуже люблю свою країну. Люблю її багатонаціональність і полікультурність. Я ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян. Тому офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-рiзному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників", – наголосила Міс Україна.

Вона також повідомила, що відмовилась давати інтерв'ю Катерині Осадчій через погане самопочуття і перевтому. "Зараз у мене немає часу на сон, на спілкування з рідними і близькими людьми, немає часу на саму себе! Зараз я вся віддана роботі для моєї країни і її народу! Тому щиро прошу зрозуміти, що я така ж людина, як і ви. У мене також є свої почуття і емоції. Зрештою, у мене є мій організм, який вже ледве витримує ті навантаження, які звалилися на нього", – підсумувала Маргарита.

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