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Меттью Перрі вкотре спантеличив шанувальників зовнішнім виглядом: все через жінку

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Меттью Перрі і Моллі - фото 1
Меттью Перрі і Моллі / instagram

Голлівудський актор Меттью Перрі переживає розрив з дівчиною. Зірка серіалу Друзі вирушив у свій заміський маєток в Малібу, розташований на березі океану.

Голлівудського Чендлера ледь впізнали папараці.

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Фото з'явилися в таблоїді Metro, і відразу ж розлетілися по світу. На кадрах видно, як 50-річний Меттью Перрі вийшов до свого позашляховику в темних штанах, сірій футболці і кепці.

За даними журналістів, у подорож Меттью Перрі поїхав з подругою. Однак вона не потрапила в об'єктив папараці. З нею Меттью Перрі зустрічався 2 роки. Моллі завжди підтримувала коханого і допомогла йому подолати депресію. Однак в перші дні травня 2020 року інсайдери розповіли, що дівчина переїхала з маєтку Меттью Перрі.

Це цікаво: Чендлер на карантині: Меттью Перрі шокував фанатів своїм виглядом (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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