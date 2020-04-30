На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чендлер на карантині: Меттью Перрі шокував фанатів своїм виглядом (фото)
-
- 117
Відомий актор Меттью Перрі не найкраще переносить карантин, що підтверджують його недавні знімки. Шанувальники не одразу впізнали зірки "Друзів"!
50-річний американо-канадський актор Меттью Перрі вже не раз казав про те, що в самоізоляції йому доволі складно, однак шанувальники і не припускали, що улюблений Чендлер може так змінитись за час карантину через пандемію коронавірусу.
І ще: Привітання від Драко Мелфоя: Том Фелтон зареєструвався на Cameo
Нещодавно папараці зуміли зняти Перрі камеру посеред, але прихильники не одразу впізнали в розповнілому та сивому чоловікові відомого актора. Тож у мережі частина фанів шкодує його та бажає швидко повернутись у форму, а інша радить замислитись над кар'єрою та готуватись до нових стрічок. До того ж, глядачі з нетерпінням чекають на спецвипуск "Друзів", яким цьогоріч виповнилось вже 25 років!
Сподіваємось, карантин надалі не надто сильно впливатиме на Меттью, який в себе в Instagram почав ділитись фото печива власного виробництва, а також зізнався, що не носить штанів. Все ж, гумор рятує:
Читайте також: Шестеро щасливчиків зможуть провести день з акторами ДРУЗІВ
-
12:00Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око
-
11:49Atlas Weekend перенесли на 2021 рік: перші деталі
-
11:39День прикордонника 2020: найкращі привітання і картинки зі святом
-
11:21Три прості правила, як не погладшати під час роботи вдома
-
10:50Небезпечний астероїд пролетів поблизу Землі (відео)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:38Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
10:20Ось чому варто завести собаку: кумедне відео розвеселило мережу
-
09:50Чендлер на карантині: Меттью Перрі шокував фанатів своїм виглядом (фото)
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня
-
08:51Не кава: з якого напою варто починати день на карантині
-
08:29Сексуальна Емілі Ратажковскі розбурхала відвертим відео (18+)
-
07:59Фотографу вдалося зафіксувати, як дельфіни світилися у воді: відео неймовірного явища
-
07:32706 кілометрів на одному заряді: представлений конкурент Tesla Model S
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:11Погода в Україні 30 квітня: у яких областях очікуються грози і похолодання
-
07:00Привітання з Днем дружини 2020 і гарні картинки для коханої жінки
- 29 квітня
-
21:54Що таке секс по-французьки і чому він приносить стільки задоволення
-
21:23Італійська компанія запропонувала нову концепцію крісел для літаків
-
21:0030 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51З молотка пустять автомобілі з фільму Назад у майбутнє
-
20:30Романтичні комедії від Netflix: 4 фільми, які варто подивитись
-
20:13У Китаї вчитель хімії провів урок разом з котом: відео стало вірусним
-
20:00Життя прекрасне 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал на СТБ
-
19:57Привітання від Драко Мелфоя: Том Фелтон зареєструвався на Cameo
-
12:00Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око
-
10:38Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня
-
07:11Погода в Україні 30 квітня: у яких областях очікуються грози і похолодання
- 29 квітня
-
21:54Що таке секс по-французьки і чому він приносить стільки задоволення
-
20:30Романтичні комедії від Netflix: 4 фільми, які варто подивитись
-
17:55Коли в Україні буде пік коронавірусу: прогноз українських науковців
-
16:30Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш українські народні пісні
-
12:14Захмарна ціна та застарілий дизайн: 5 причин не купувати новий iPhone SE у 2020 році
-
10:45Чи справді уряд заборонив українцям виїжджати на заробітки за кордон: роз'яснення
-
09:21Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня
-
07:12Погода в Україні 29 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 28 квітня
-
21:16Чек-лист ідеального сексу: 11 пунктів, які зроблять кожну вашу ніч спекотною
-
18:33ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
-
16:31Водії можуть перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн: як це зробити
-
13:33Як Київ буде виходити з карантину: Кличко пояснив, що відкриють на першому етапі
-
12:05ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 28 квітня
-
07:15Погода в Україні 28 квітня: нова порція потепління
- 27 квітня
-
20:33Серіали про музичну індустрію, які перевернуть ваш світ
-
18:38Україна може вийти з карантину швидше, аніж планувалось: заява прем'єра
-
16:30Коли в Україні відновлять рух поїздів, автобусів та авіа: відповідь міністра
-
13:55Чи пов'язані 5G та коронавірус: відповідь експертів
-
11:02Тіна Кароль і Dan Balan представили спільну пісню у фіналі Голосу: романтичне відео