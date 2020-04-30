Чендлер на карантині: Меттью Перрі шокував фанатів своїм виглядом (фото)

Відомий актор Меттью Перрі не найкраще переносить карантин, що підтверджують його недавні знімки. Шанувальники не одразу впізнали зірки "Друзів"!

50-річний американо-канадський актор Меттью Перрі вже не раз казав про те, що в самоізоляції йому доволі складно, однак шанувальники і не припускали, що улюблений Чендлер може так змінитись за час карантину через пандемію коронавірусу.

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Нещодавно папараці зуміли зняти Перрі камеру посеред, але прихильники не одразу впізнали в розповнілому та сивому чоловікові відомого актора. Тож у мережі частина фанів шкодує його та бажає швидко повернутись у форму, а інша радить замислитись над кар'єрою та готуватись до нових стрічок. До того ж, глядачі з нетерпінням чекають на спецвипуск "Друзів", яким цьогоріч виповнилось вже 25 років!

Matthew Perry looks unrecognizable in new photos out of LA https://t.co/rfAzQJibXN — Connor Ryan (@connortryan) April 28, 2020

Сподіваємось, карантин надалі не надто сильно впливатиме на Меттью, який в себе в Instagram почав ділитись фото печива власного виробництва, а також зізнався, що не носить штанів. Все ж, гумор рятує:

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