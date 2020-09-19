Ці овочі мають бути в раціоні всіх, хто хоче схуднути

Тим, хто прагне до схуднення, слід включити в раціон ці овочі: вони – головні помічники в справі позбавлення від надлишків жиру. Про це розповіла дієтолог Наталія Пугачова.

Дієтолог пояснила, що однією з головних переваг овочів для тих, хто худне, це насиченість клітковиною, що створює в шлунку необхідний об'єм їжі і забезпечує тривале відчуття ситості. Ці три овочі дієтолог назвала головними для схуднення.

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Капуста. Різноманітні капустяні овочі (білокачанна, червона, кольорова капуста та інші) містять харчові волокна, вітаміни С, U, РР, сульфорафан, кальцій і магній, тобто речовини, без яких процеси схуднення неможливі. Дуже корисна квашена капуста: її поїдання значно покращує функціонування кишечника.

Огірки. Овоч відрізняється високим вмістом води і калію, може вживатися без обмежень. Огірки дають відчуття наповненості шлунка і, завдяки великій кількості вологи, стимулюють метаболізм. Найкраще їсти ґрунтові, світло-зелені, з м'якою шкіркою, каже фахівець.

Буряк. Овоч підвищує витривалість, покращує механізми контролю відчуття голоду, привчає кишечник працювати правильно. Його клітковина і кислоти стимулюють травлення, магній, а марганець і калій енергетичний обмін. Корисні самі коренеплоди, а також бурячиння.

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