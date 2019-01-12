Месники готуються врятувати Оскар 2019

Після того, як стало відомо, що організатори церемонії вручення премії "Оскар" не змогли знайти заміну Кевіну Харту, було прийнято рішення, що церемонія вперше за 30 років пройде без ведучого.

Але тепер, здається, академіки знайшли вихід з ситуації, що склалася. У мережі ширяться чутки, що вечір допоможуть провести зірки супергеройської франшизи "Месники".

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Головний задум полягає в тому, що актори Роберт Дауні-молодший, Кріс Хемсворт, Кріс Еванс, Чедвік Боузман, Марк Руффало, Скарлетт Йоханссон та інші будуть з'являтися на сцені в будь-який зручний момент шоу. Буцімто деяких з них навіть попросили не приходити на церемонію вручення "Золотих глобусів", щоб потім зробити фурор вже на "Оскарі".

Статуетки Оскар будуть вручати зірки Месників / gettyimages

Такий хід був придуманий також для того, щоб привернути увагу до майбутнього блокбастеру, фінальної частини серії фільмів - "Месники: Фінал", реліз якого запланований на 26 квітня.

Нагадаємо, Кевін Харт відмовився вести церемонію "Оскар" через звинувачення в гомофобії. 91-а церемонія вручення головної нагороди американської кіноакадемії відбудеться 24 лютого 2019 року.

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