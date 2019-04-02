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Месники: Фінал: дивіться новий епічний тизер онлайн

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Месники: Фінал: дивиться трейлер онлайн: - фото 1
Месники: Фінал: дивиться трейлер онлайн: / BGR

У мережі з'явився особливий тизер фільму Месники: Фінал (Marvel Studios’ Avengers: Endgame), який вже 24 квітня вийде у кіно. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube з'явився новий особливий тизер на Месників: Фінал (або ж Месники: Завершення), який стрімко набирає популярність. Відзначимо, що прем'єра фільму в Україні запланована вже на 24 квітня.

І ще: Месники: Фінал: з'явились нові постери з мертвими і живими героями

Нове відео показало суперечку Брюса Беннера та Роуді, дивну романтичну лінію Чорної Вдови екс-Соколиного ока, а також зустріч Пеппер Потс з Тоні Старком. Також ролик продемонстрував вже поголеного Капітана Америку, який нарешті знайде спільну мову зі Старком, космічні пригоди нової команди з тих, хто вижив, та нову зустріч з Таносом.

Варто додати, що змін зазнала і заставка з назвою стрічки, адже тепер вона не розсипається, ніби від клацання Рукавиці Нескінченності.

Месники: Фінал: дивиться трейлер онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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