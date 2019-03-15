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Месники: Фінал – вийшов новий трейлер, у якому Тор приймає Капітана Марвел у команду

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Месники: Фінал (Avengers End Game) - фото 1
Месники: Фінал (Avengers End Game)

Marvel опублікувала новий трейлер супергеройського блокбастера "Месники: Фінал". Ролик розкрив декілька секретів, що з'явилися після попередніх анонсів, але також створив і багато нових питань. Дивіться самі!

Новий трейлер довгоочікуваного фільму Месники: Фінал подається з чорно-білою ретроспективою, акцентом на червоні кольори і кадрами з попередніх проектів Marvel. Глядачам знову показують ключові моменти історії персонажів.

Це цікаво: Попередній тизер фільму Месники: Фінал

Наприклад, ми бачимо епізод, де Тоні Старк втік з полону, а також сцену, у якій він вийняв з грудей реактор, а Вірджинія Поттс зберегла його, щоб Залізна людина завжди пам'ятала, що у нього є серце.

Свої флешбеки отримали й інші супергерї, зокрема Капітан Америка. У фіналі трейлеру нам показують, як Тор зустрічає Капітана Марвел Керол Денверс і схвалює її кандидатуру в команду.

Дивитися онлайн новий трейлер МЕСНИКИ ФІНАЛ:

Читайте також: Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерам

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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