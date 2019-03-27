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Месники: Фінал: з'явились нові постери з мертвими і живими героями

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Месники: Фінал: нові постери - фото 1
Месники: Фінал: нові постери / DVDfever.co.uk

У мережі з'явилась нова серія постерів до майбутнього фільму Месники: Фінал (Avengers: Endgame), який вийде на екрани вже у квітні. Цікаво, що студія Marvel показала не лише живих, а й загиблих раніше персонажів.

Компанія Marvel Studios продовжує тішити фанатів свіжими матеріалами до фінальної частини Месників. Цього разу на офіційному сайті та сторінках у соцмережах з'явились новенькі постери, які здивували прихильників. Чорно-білі постери показали вже загиблих героїв, а кольорові - для живих на початок Фінал.

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Додамо, що Месники: Фінал будуть не просто продовженням Війни Нескінченності, а своєрідним висновком і кульмінацією останніх 11 років та 21 стрічки. Звісно ж, у студії чітко стежать за відсутністю спойлерів, особливо, коли йдеться про персонажів, які померли. Нагадаємо, що після Війни Нескінченності вижили: Залізна Людина та його помічник Хеппі Хоган, Чорна Вдова, Капітан Марвел, Вонг, Окоє, Людина-Мураха, Небула, Ракета, Брюс Беннер, Капітан Америка, Тор, Роуді.

Гортайте галереї:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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