Меркель накупила вина та туалетного паперу: фотофакт

Ангела Меркель прийшла в супермаркет Берліна без респіратора або маски, але оплатила свої покупки кредитною карткою.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час карантину через Covid-19 прийшла в супермаркет Hit Ullrich в Берліні за продуктами без респіратора.

І ще: Проміняла БДСМ на Нью-Йорк: у США порнозірка йде в політику

За інформацією ЗМІ, спочатку вона пішла до овочевих полиць, потім до делікатесів. У кошику для продуктів політика, крім туалетного паперу і мила, були чотири пляшки вина Ricossa, а розплатилася на касі вона кредитною карткою.

Одягнена Меркель була у звичний для себе синій брючний костюм.

Читай також: Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського