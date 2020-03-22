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Меркель накупила вина та туалетного паперу: фотофакт

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Меркель - фото 1
Меркель / bild

Ангела Меркель прийшла в супермаркет Берліна без респіратора або маски, але оплатила свої покупки кредитною карткою.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час карантину через Covid-19 прийшла в супермаркет Hit Ullrich в Берліні за продуктами без респіратора.

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За інформацією ЗМІ, спочатку вона пішла до овочевих полиць, потім до делікатесів. У кошику для продуктів політика, крім туалетного паперу і мила, були чотири пляшки вина Ricossa, а розплатилася на касі вона кредитною карткою.

Одягнена Меркель була у звичний для себе синій брючний костюм.

Меркель накупила вина та туалетного паперу: фотофакт - фото 393491

Меркель накупила вина та туалетного паперу: фотофакт - фото 393492

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Джерело: bild
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