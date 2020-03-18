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Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського

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Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського - фото 1

ICTV неправильно протитрував звернення президента України і це одразу помітили. Працівники каналу вибачилися за таку помилку, проте користувачі мережі не втримались від жартів про комічну ситуацію.

17 березня телеканал ICTV осоромився, адже під трансляцією Володимира Зеленського показали неправильні титри із серіалу "Нюхач". Користувачі соцмереж дуже швидко відреагували та почали публікувати нові меми та жартами з цього приводу.

І ще: ICTV запустив не ті субтитри під час звернення Зеленського (відео)

Ось такі титри були під час звернення Володимира Зеленського: "Це я вбила Еріку", "Вона забрала в мене кохану людину", "Пробачте мені, якщо зможете", "Белла Осмаловська", "Чому надруковано? Чому не від руки?", "Тіло підтягували вже після смерті".

Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського - фото 392911
Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського - фото 392912
Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського - фото 392918
Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського - фото 392920
Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського - фото 392919
Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського - фото 392922
Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського - фото 392921
Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського - фото 392923

До теми: У мережі стало вірусним епічне відео з прем'єром Норвегії через коронавірус

Джерело: Радіо МАКСИМУ
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