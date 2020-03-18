Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського

ICTV неправильно протитрував звернення президента України і це одразу помітили. Працівники каналу вибачилися за таку помилку, проте користувачі мережі не втримались від жартів про комічну ситуацію.

17 березня телеканал ICTV осоромився, адже під трансляцією Володимира Зеленського показали неправильні титри із серіалу "Нюхач". Користувачі соцмереж дуже швидко відреагували та почали публікувати нові меми та жартами з цього приводу.

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Ось такі титри були під час звернення Володимира Зеленського: "Це я вбила Еріку", "Вона забрала в мене кохану людину", "Пробачте мені, якщо зможете", "Белла Осмаловська", "Чому надруковано? Чому не від руки?", "Тіло підтягували вже після смерті".

Оце ICTV учора потролили ЗЕ , що уся країна тепер гадає "За що ж він вбив Еріку, яка забрала у нього кохану людину ?". Та за "що він просить вибачення у Белли Осмаловської ?" А може то Белла ОМАНська ? pic.twitter.com/N24xNzJ5yg — Amazing Johnny (@Amazing_Johnny_) March 18, 2020

ICTV не заспокоїлись і продовжували далі тролити ЗЕ

І мені досі недає спокою цей 'Крістіан" і шо то "за тіло підтягували після смерті" ? pic.twitter.com/VtSHaghnrM — Amazing Johnny (@Amazing_Johnny_) March 18, 2020

Далі ICTV таки розкрили справу ЗЕ, де він визнав "убивство" А "що то за шедеври Василя Голобородьки .... пробачте Артура Городецького шукають по усьому світу", я і боюсь питати pic.twitter.com/7jnP3ToV7Z — Amazing Johnny (@Amazing_Johnny_) March 18, 2020

Вибачення приймаються. Але за Еріку доведеться відповісти. pic.twitter.com/ZUYLf6ap6G — Сергій Таран / Sergiy Taran (@sergiy_taran) March 17, 2020

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