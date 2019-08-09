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Мережу здивувала оптична ілюзія зі зникаючими авто
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У мережі набирає популярність відео з "зникаючими" автомобілями і скутерами. Воно набрало сотні тисяч переглядів на Twitter-сторінці @DannyDutch.
Завдяки оптичній ілюзії створюється враження, що дорога проходить по мосту. Проте багато користувачів розкусили секрет і зрозуміли, що незвичайний ефект виникає в результаті відповідного кута зйомки.
Для настрою: Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!
Насправді ж ролик просто знімався в даху будівлі, що створює ефект моста.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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