Мережу здивувала оптична ілюзія зі зникаючими авто

У мережі набирає популярність відео з "зникаючими" автомобілями і скутерами. Воно набрало сотні тисяч переглядів на Twitter-сторінці @DannyDutch.

Завдяки оптичній ілюзії створюється враження, що дорога проходить по мосту. Проте багато користувачів розкусили секрет і зрозуміли, що незвичайний ефект виникає в результаті відповідного кута зйомки.

Для настрою: Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!

Насправді ж ролик просто знімався в даху будівлі, що створює ефект моста.

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