Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів Музика Рецепти

Мережу здивувала оптична ілюзія зі зникаючими авто

  • 36
Нова оптична ілюзія - фото 1
Нова оптична ілюзія / 3dnews

У мережі набирає популярність відео з "зникаючими" автомобілями і скутерами. Воно набрало сотні тисяч переглядів на Twitter-сторінці @DannyDutch.

Завдяки оптичній ілюзії створюється враження, що дорога проходить по мосту. Проте багато користувачів розкусили секрет і зрозуміли, що незвичайний ефект виникає в результаті відповідного кута зйомки.

Для настрою: Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!

Насправді ж ролик просто знімався в даху будівлі, що створює ефект моста.

Читайте також: Штурм Зони 51: Facebook закрив сторінку зустрічі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10
  • 07 серпня, 19:55
  • 629
Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії
  • 06 серпня, 16:21
  • 472
10 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
  • 05 серпня, 17:21
  • 985
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл