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Штурм Зони 51: Facebook закрив сторінку зустрічі

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Зона 51 - фото 1
Зона 51 / yourphx

Facebook видалив сторінку заходу "Штурм Зони 51. Вони не зможуть зупинити всіх нас". На момент закриття сторінки там було понад 2 мільйони користувачів, які поставили позначку "Я піду".

Компанія закрила сторінку 3 серпня, пояснивши це порушенням правил спільноти. Творець сторінки Метью Робертс опублікував скріншот з відповідним повідомленням від адміністрації соцмережі. За його словами, він не знає причин видалення сторінки.

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Відзначається, що захід було створено як жарт, але тепер Робертс планує організувати справжній тематичний фестиваль Area 51 в штаті Невада 20 вересня. Він розповів, що створив у Facebook ще одну сторінку, в цей раз вже для справжнього заходу, але ця сторінка також була закрита соцмережею.

Зона 51 - фото 345908
Зона 51

Івент стосовно штурму Зони 51 був створений в липні і швидко став мемом. Організатори пропонували влаштувати масовий набіг на засекречену військову базу в штаті Невада, де, згідно з конспірологічних теорій, уряд США проводить досліди над інопланетянами і позаземними технологіями. За місяць на участь у події підписалися понад два мільйони осіб.

ВВС США випустили офіційну заяву із закликом утриматися від будь-яких спроб потрапити на режимний об'єкт. Існування "Зони 51" влада США визнала тільки у 2013 році, хоча до цього часу військова база часто згадувалася в різних фільмах і серіалах. Інтерес людей до цього місця не згасає досі.

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Джерело: cnet
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