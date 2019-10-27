Мережу здивувала лисиця, яка влаштувала гонки в центрі Запоріжжя: відео

У мережі обговорюють відео із Запоріжжя, на якому видно, як спритна лисиця перебігала проїжджу частину. Ролик опублікували в Instagram.

Звідки в кам'яних джунглях з'явилася руда хижачка – ніхто не знає. Цілком ймовірно, що в районі є приватні сектори і лисиця вирішила пошукати здобич у вигляді курей або курчат.

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На короткому ролику видно, тварина необачно перейшло тротуар і проїжджу частину і сховалося в невідомому напрямку за деревами. У коментарях під дописом користувачі мережі в гумористичній формі стали висувати свої версії, куди з такою шаленою швидкістю міг мчати лис.

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