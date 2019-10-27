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Серіал Великі Вуйки Хелловін

До українських полярників прийшов в гості пінгвін: фотофакт

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До українських полярників прийшов в гості пінгвін: фотофакт - фото 1

Дослідниця з антарктичної української станції Академіка Вернадського поділилася знімками пінгвіна, який завітав в гості до науковців.

Так, імператорський пінгвін вирішив провідати антарктичну станцію Академік Вернадський, де цілий рік працюють українські полярники. Про це повідомила дослідниця Оксана Савенко на своїй сторінці в Facebook.

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Вона також поділилася враженнями від цієї події і додала, що пінгвін до них прийшов вперше за зимівлю.

"І ось виходиш зі станції на біологічні спостереження, з мотивацією рівня про який соромно зізнатися навіть собі. А тут стоїть він. Одинокий", – написала вона.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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