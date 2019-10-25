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Рибалка зловив щуку, розміром з людину: фотофакт

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Рекордна щука - фото 1
Рекордна щука / nypost

В американському штаті Міннесота рибалка зловив рекордну щуку! Тільки подивіться на цього гіганта.

Американець Корі Кітцманн рибалив на озері Вермілліон. За словами чоловіка, коли він підчепив улов, то зрозумів, що "він буде непоганим".

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Кітцманн зміг витягнути рибу на поверхню води, але дістати улов йому допоміг інший рибалка, який опинився поруч. Виявилося, що чоловік спіймав маскінонга, довжиною 145,4 сантиметра і вагою 21,3 кілограма. Повідомляється, що подія сталася ще в серпні, але департамент природних ресурсів Міннесоти зареєстрував рекорд тільки зараз.

Попередній рекорд був встановлений у 2016 році, коли рибалка виловив маскінонга, довжиною 144,4 сантиметра. Маськінонг – це рідкісна риба з Північної Америки, яка виростає до 1,8 метра в довжину і до 32 кілограмів.

Рибалка зловив щуку, розміром з людину: фотофакт - фото 363815
Рибалка зловив щуку, розміром з людину: фотофакт - фото 363814

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Джерело: nypost
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