Мережу спантеличили пікантні фото Меган Маркл у костюмі Санти

У мережі спливли архівні фото Меган Маркл, які були зроблені на зорі її кар'єри в шоу-бізнесі.

У період з 2006 по 2007 рік майбутня зірка телесеріалу Форс-мажори і майбутня герцогиня Сассекська знімалася в американському телешоу Deal or No Deal. Вона з'являлася на сцені в мінісукні, на високих підборах і з портфелем, де лежав конверт з грошима – виграш для переможця шоу.

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На опублікованих фото з різдвяного випуску шоу Меган у доволі відвертому вбранні: короткому червоному платті з великим декольте і облямівкою з білого штучного хутра – в стилі Санта-Клауса. На деяких фото майбутню дружину принца Гаррі видно на першому плані.

Пізніше Меган згадувала, що на шоу їй доводилося мерзнути на протягах, годинами стояти на шпильках (щоб було болісним і утомливим), носити спеціальну білизну, щоб здаватися стрункішою, а також користуватися липкою стрічкою, щоб підтримувати груди і мати можливість зніматися без бюстгальтера.

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