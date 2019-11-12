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Меган Маркл показала цікаві архівні знімки
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Днями у Великобританії відзначали національне свято – День ветеранів. 38-річна Меган Маркл не змогла залишити без уваги цю подію.
Попри те, що після заміжжя герцогиня живе в Англії і дотримується традицій (на днях вона разом з іншими членами королівської сім'ї була присутня на всіх офіційних заходах на честь Дня пам'яті полеглих), Меган захотіла привітати зі святом і жителів своєї рідної країни.
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В офіційному Instagram герцогів Сассекських з'явився пост, присвячений Дню пам'яті полеглих у Великій Британії та Дню ветеранів в Америці. Привітання було супроводжено знімками з особистого архіву Меган Маркл.
У пості було сказано про те, що знімки зроблені в 2014 році під час турне, в яке Меган вирушила з головою Об'єднаного комітету начальників штабів. Тоді вони разом зустрілися з військовослужбовцями в п'яти країнах: Іспанії, Італії, Туреччини, Афганістані та Великобританії.
Нагадаємо, що кілька днів тому Меган Маркл разом з принцом Гаррі, Кейт Міддлтон, принцом Вільямом, королевою Єлизаветою II і іншими членами королівської сім'ї відвідала церемонію, присвячену Дню пам'яті полеглих. Незадовго до цього Меган і Гаррі також зустрілися з сім'ями військових у Віндзорі.
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