Названі найстильніші люди року: фото переможців

Герцогиня Сассекська Меган Маркл стала найвпливовішою людиною у світі моди у 2019 році. Дивіться, як треба одягатися!

Першу сходинку вона зайняла у щорічній доповіді Lyst Index, яку формують за даними кількості запитів у ЗМІ про одяг зірок. Згідно зі звітом, запитів з приводу стилю Меган в цьому році було на 216% більше у порівнянні з минулим роком. Хітом стали її вбрання під час поїздки до Південної Африки.

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Друге місце зайняв американський актор Тімоті Шаламе, який продемонстрував вишуканий стиль на багатьох урочистих заходах.

Американська актриса, яка сміливо виступила на Met Gala в платті від Tommy Hilfiger "Попелюшка", Зендая опинилася на третій позиції після того, як стала причиною мільйонів пошукових запитів в Instagram.

17-річна зірка Біллі Айліш заслужено посіла четверту сходинку. Володарка екстравагантного стилю ще і запустила власну лінію одягу!

На п'ятому місці американська хіп-хоп виконавиця Карди Бі. Її часто гуглили, однак поява на премії Ґреммі у вінтажному платті французького бренду стала справжньою бомбою.

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