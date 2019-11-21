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Названі найстильніші люди року: фото переможців

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Меган Маркл - фото 1
Меган Маркл / wday

Герцогиня Сассекська Меган Маркл стала найвпливовішою людиною у світі моди у 2019 році. Дивіться, як треба одягатися!

Першу сходинку вона зайняла у щорічній доповіді Lyst Index, яку формують за даними кількості запитів у ЗМІ про одяг зірок. Згідно зі звітом, запитів з приводу стилю Меган в цьому році було на 216% більше у порівнянні з минулим роком. Хітом стали її вбрання під час поїздки до Південної Африки.

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Друге місце зайняв американський актор Тімоті Шаламе, який продемонстрував вишуканий стиль на багатьох урочистих заходах.

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Американська актриса, яка сміливо виступила на Met Gala в платті від Tommy Hilfiger "Попелюшка", Зендая опинилася на третій позиції після того, як стала причиною мільйонів пошукових запитів в Instagram.

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17-річна зірка Біллі Айліш заслужено посіла четверту сходинку. Володарка екстравагантного стилю ще і запустила власну лінію одягу!

Названі найстильніші люди року: фото переможців - фото 369414

На п'ятому місці американська хіп-хоп виконавиця Карди Бі. Її часто гуглили, однак поява на премії Ґреммі у вінтажному платті французького бренду стала справжньою бомбою.

Названі найстильніші люди року: фото переможців - фото 369415

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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