Мережа супермаркетів АТБ змінила правила для покупців: що і як можуть придбати українці

Мережа супермаркетів АТБ дещо змінила формат роботи на час війни. Розповідаємо далі, що саме змінилося.

Так, керівництво АТБ вирішило з 28 лютого зняти з продажу алкоголь. Крім того, соціальний товар продаватимуть у кількості не більше двох штук на особу. Про це повідомив генеральний директор мережі Борис Марков у Facebook.

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Компанія АТБ-Маркет в умовах військової агресії здійснює свою діяльність у посиленому режимі, контролює ситуацію та вирішує проблеми безперебійного постачання товарів. Основні зусилля компанії сьогодні спрямовані на виконання своєї головної місії – забезпечення населення харчами та товарами першої необхідності, – йдеться у повідомленні.

Нові правила АТБ

у супермаркетах мережі не можна купити будь-які алкогольні напої.

будь-які соціальні товари (крупи, хліб, консерви тощо) можна купувати лише дві штуки на людину.

(крупи, хліб, консерви тощо) можна купувати усі магазини скоротили час своєї роботи з 8:00 до 20:00, але дехто працює менше.

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