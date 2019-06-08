Mercedes показав потужну версію свого популярного універсала

Опублікований відеоролик дає нам докладне уявлення про те, що є фактично найменшим і найбільш доступним універсалом Mercedes.

Це автомобіль, у якого просто не буде конкурентів в преміальному сегменті. Але чи буде він користуватися великою популярністю?

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Ну звичайно ж, це авто сподобається фанатам універсалів. Це майже так само привабливо, як седан CLA, але з доданою практичною задньою частиною, що збільшує вантажопідйомність. Завдяки потужному 2,0-літровому двигуну потужністю трохи більше 300 кінських сил, автомобіль також дуже швидкий, оскільки йому потрібно менше п'яти секунд, щоб розігнатися до 100 км/год.

Новинка також отримає повний привід, який буде працювати з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

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