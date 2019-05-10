Mercedes випадково розкрив своє найекстремальніше авто

З нуля до сотні седан Mercedes-AMG CLA 35 4Matic розганяється за 4,9 секунди / Motor1.com

Компанія Mercedes-Benz випадково опублікувала фотографію ще не представленого Mercedes-AMG CLA 45 S в конфігураторі доступної модифікації CLA 35. Подивіться на цю кралю!

З чуток, Mercedes-AMG CLA 45 оснастять форсованим до 390 кінських сил дволітровим турбомотором. Версія з індексом S отримає агрегат потужністю 420 кінських сил.

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Коробка – восьмиступінчастий робот AMG Speedshift DCT. Також машину укомплектують повнопривідною трансмісією 4Matic + з режимом дрифту, як на E 63. Такий седан укомплектований 2,0-літровим турбомотором (306 сил і 400 Нм), семиступінчастим роботом з двома зчепленнями і повним приводом 4Matic, який здатний передавати до 50 відсотків моменту на задню вісь.

З нуля до сотні седан Mercedes-AMG CLA 35 4Matic розганяється за 4,9 секунди (на 0,1 секунди повільніше за седан A 35 4Matic і на 0,2 за хетчбек) і досягає максимальної швидкості 250 кілометрів на годину. Попередній CLA 45 розганявся до 100 кілометрів на годину за 4,2 секунди.

Mercedes-AMG CLA 45 S

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