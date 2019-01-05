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Для затятих мандрівників: пікап Mercedes X-Class перетворили на кемпер

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Пікап Mercedes X-Class перетворили на кемпер - фото 1
Пікап Mercedes X-Class перетворили на кемпер / motor1

Німецькі фахівці створили новий проект, в основу якого ліг пікап Mercedes X-Class.

Фахівці компанії Matzker представили свій новий проект. Відзначимо, що фірма займається переобладнанням моделей Land Rover. Вантажну платформу пікапа замінили на намет з міні-кухнею.

І ще: З'явилися живі фото оновленого Mercedes-Benz CLA

Кемпер Matzker X-Class - фото 299305
Кемпер Matzker X-Class
Кемпер Matzker X-Class - фото 299301
Кемпер Matzker X-Class
Кемпер Matzker X-Class - фото 299303
Кемпер Matzker X-Class

Кемпер Matzker X-Class отримав двері, що вертикально відкриваються, а всередині оброблено полірованим алюмінієм. Також з модифікованого пікапа відкривається доступ до водійської кабіни. Кемпер обладнали кухнею з двома газовими пальниками, раковиною і невеликим холодильником. Крім цього є зона відпочинку, яка трансформується в ліжко, і люк. Також додаткове ліжко розташоване на даху.

Новий кемпер X-Class отримав збільшений дорожній просвіт і блокування заднього диференціала. Опціонально авто можна укомплектувати сонячними панелями, держателем запасного колеса, системою для підігріву води і збільшеним паливним баком. Вартість Matzker X-Class становить мінімум 102 тисячі доларів без урахування вартості базового авто. Максимальна версія має цінник у два рази більший.

Кемпер Matzker X-Class - фото 299302
Кемпер Matzker X-Class
Кемпер Matzker X-Class - фото 299304
Кемпер Matzker X-Class
Кемпер Matzker X-Class - фото 299306
Кемпер Matzker X-Class

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Джерело: motor1
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