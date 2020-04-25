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Mercedes-Benz запустив сервіс безкоштовної доставки нових машин

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Mercedes-Benz безкоштовно доставлятимуть під двері - фото 1
Mercedes-Benz безкоштовно доставлятимуть під двері

Компанія Mercedes-Benz оголосила про нову послугу: запущений сервіс безконтактної доставки автомобілів, які замовлені через інтернет-магазин. За транспортування автомобіля за вказаною адресою додаткова плата не стягується. Поки безкоштовна доставка нових машин доступна тільки для жителів Німеччини.

Mercedes-Benz став одним з останніх автовиробників, хто зважився на доставку нових машин прямо до будинку клієнта. Через коронавірусну інфекцію до безконтактних продажів прийшли майже всі бренди.

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За оцінкою Mercedes-Benz, через п'ять років покупка автомобілів онлайн увійде у звичку, і не виходячи з дому купуватимуть кожен четвертий новий "Мерседес". Інтернет-магазин німецької марки вже користується популярністю: з грудня 2019 року платформа привернула 400 тисяч відвідувачів, а вперше сервіс інтернет-продажів Daimler запрацював у 2016 році.

У Mercedes хочуть, щоб кожну четверту машину купували в мережі - фото 400192
У Mercedes хочуть, щоб кожну четверту машину купували в мережі

Варто відзначити, що сервіс Mercedes-Benz не є повністю безконтактним: передавати ключі і документи новим власникам буде співробітник, екіпірований засобами індивідуального захисту.

Повністю виключити взаємодію між покупцями і представниками автосалонів змогли у фірмах Geely і Tesla: ключі від нових машин клієнтам у Китаї і США доставляють квадрокоптери. У Великобританії придумали простіший спосіб: служба доставки автомобілів залишає ключі від нових машин у спеціально обумовленому місці.

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Джерело: Motor
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