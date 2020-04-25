Hyundai анонсувала запуск двох незвичних концепткарів

У вересні минулого року Hyundai показала концепт електричного хетчбека майбутнього під назвою "45" з незвичайним дизайном, а місяць тому відбулася прем'єра футуристичного електрокара Prophecy з джойстиком замість керма.

Зазвичай такі моделі не йдуть далі демонстраційних зразків, однак раптово південнокорейська компанія оголосила про швидкий випуск обох автомобілів.

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Hyundai Prophecy зовні нагадує спорткари Porsche, але в футуристичнішому дизайні. Седан отримав панорамний дах і двері, що відчиняються у різні боки. Крім того, в ньому використовуються світлодіодні піксельні фари і логотип, що світиться.

Всередині у Hyundai Prophecy досить просторий салон з величезним дисплеєм замість приладової панелі. Головною ж особливістю електрокара став джойстик замість звичного керма.

Hyundai 45 отримав мінімалістичний дизайн з рубаними формами корпусу, розсувні двері, передні сидіння, що розвертаються на 180 градусів, а також величезний сенсорний дисплей замість приладової панелі.

Відомо, що обидва електрокари будуть засновані на фірмовій платформі Electric Global Modular Platform (E-GMP). Компанія обіцяє, що Hyundai 45 буде запущений у виробництво до кінця 2020 року, тоді як Hyundai Prophecy вийде у 2021 в ролі заміни моделі Ioniq. Поки неясно, як сильно відрізнятимуться комерційні версії від прототипів.

Hyundai також оголосила, що до 2022 року вона випустить на базі E-GMP 13 електромобілів, а протягом наступних трьох років вийде ще 9 моделей.

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