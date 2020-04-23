Mercedes-Benz відмовився від водневого GLC: що з ним не так?

Компанія Mercedes-Benz вирішила зняти з виробництва водневий кросовер GLC F-Cell, який виявився занадто дорогим, і взагалі згорнути розробку легкових машин на паливних елементах. Тепер виробник зосередиться на установках для важкої комерційної техніки, і для цього скооперується з Volvo Trucks.

Водневий кросовер Mercedes-Benz GLC F-Cell став першим у світі серійним легковиком, який поєднує водневі паливні елементи з можливістю зарядки тягової батареї від розетки. Його розробка велася у рамках угоди з Renault і Nissan про розвиток технологій паливних осередків, але тільки німці змогли довести справу до кінця і вивести на ринок продукт, придатний для використання на звичайних дорогах.

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Однак приватні клієнти могли тільки орендувати автомобіль, а першими покупцями стали фірми Air Liquide, Shell і Linde, а також залізничний оператор Deutsche Bahn.

Позашляховик оснащувався одним електромотором з віддачею 211 сил і 365 Нм моменту, двома балонами, що вміщають 4,4 кілограма водню, і літій-іонною батареєю на 13,5 кіловат-години, з яких доступні тільки 9,3.

На електротязі GLC F-Cell проїжджав 51 кілометр, а в гібридному режимі з підключенням паливних осередків – 478 кілометрів (по вимірювальному циклу NEDC).

У Mercedes-Benz заявляють, що виробництво моделі обходилося вдвічі дорожче за аналогічну батарейну модель. Тому прийнято рішення зняти її з конвеєра і переключитися на розробку водневих систем для великої комерційної техніки.

На відміну від своїх конкурентів, BMW продовжує вірити в перспективність технології та готується до запуску кросовера i Hydrogen NEXT на базі нинішнього X5. Його силова установка розроблена у співпраці з Toyota.

Вона складається з блоку eDrive п'ятого покоління, як на майбутньому iX3, паливного елемента, електричного перетворювача та двох балонів, в які під тиском 700 бар закачано шість кілограмів газоподібного водню. Сумарна віддача – 275 кіловат (374 кінських сили).

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