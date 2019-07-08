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Мерайя Кері відкрила пляшку за допомогою голосу (відеофакт)
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Популярна американська співачка Мерайя Кері відкрутила кришку на пляшці своїм голосом! Відео зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
У мережі з'явився новий флешмоб, суть якого відкрутити кришку на пляшці ногою з розвороту. Кері також стала учасницею Bottle Cap Challenge, але зробила це по-своєму.
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На відео, що з'явилося на сторінці зірки, видно, як вона стоїть біля пляшки. Зірка начебто готується збити кришку ногою, але закриває одне вухо рукою і починає співати. Від високого звуку пляшка починає вібрувати, а кришка злітає. Дехто з користувачів засумнівався у вірогідність побаченого, назвавши ролик трюком. Інші охрестили співачку переможцем челенджу.
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