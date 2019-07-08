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Мерайя Кері відкрила пляшку за допомогою голосу (відеофакт)

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Дехто з користувачів засумнівався у вірогідність побаченого - фото 1
Дехто з користувачів засумнівався у вірогідність побаченого / GQ

Популярна американська співачка Мерайя Кері відкрутила кришку на пляшці своїм голосом! Відео зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

У мережі з'явився новий флешмоб, суть якого відкрутити кришку на пляшці ногою з розвороту. Кері також стала учасницею Bottle Cap Challenge, але зробила це по-своєму.

І ще: Гарячий челендж: дружина українського футболіста відкрила пляшку грудьми (відео)

На відео, що з'явилося на сторінці зірки, видно, як вона стоїть біля пляшки. Зірка начебто готується збити кришку ногою, але закриває одне вухо рукою і починає співати. Від високого звуку пляшка починає вібрувати, а кришка злітає. Дехто з користувачів засумнівався у вірогідність побаченого, назвавши ролик трюком. Інші охрестили співачку переможцем челенджу.

Читайте також: Новий флешмоб вражає мережу: зірки показали найскладніші трюки з пляшками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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