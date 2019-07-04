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Гарячий челендж: дружина українського футболіста відкрила пляшку грудьми (відео)

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Ірина Морозюк - фото 1
Ірина Морозюк / instagram

Ірина Морозюк в черговий раз порадувала своїх підписників у соціальній мережі Instagram гарячим відео. Дружина українського футболіста продемонструвала свій варіант популярного челенджу.

Дружина українського футболіста Миколи Морозюка взяла участь у челенджі, який уже став популярним в мережі. Суть гри полягає в тому, що учасникам потрібно відкрити пляшку ударом ноги.

До теми: #BottleCapChallenge: українські зірки долучилися до популярного челенджу

Але Ірина Морозюк підійшла до цього питання доволі креативно і використовувала свої сильні сторони – красуня відкрила пляшку грудьми!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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