Меню на Оскарі 2020 суттєво відрізнятиметься від звичного: від чого відмовилися

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила, що традиційний обід оскарівських номінантів, який організовують за тиждень до премії, а потім і сама вечеря під час 92-ї церемонії будуть повністю складатися з рослинної їжі.

Щоправда, зовсім без м'яса не обійдеться. Після церемонії на Балу Губернаторів меню на 70% буде рослинним, а на решту 30% – з м'яса і риби. При цьому вся їжа буде вирощена екологічно.

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Протягом останнього десятиліття Академія працювала над скороченням свого вуглецевого сліду, а протягом минулих семи років у "Оскара" він був нульовим. Ми продовжуємо розширювати наш план сталого розвитку з кінцевою метою стати вуглець-нейтральними, – йдеться в заяві "Оскара".

Так організатори Оскара хочуть скоротити вуглецевий слід

Нагадаємо, раніше актор Хоакін Фенікс, який отримав "Золотий глобус" за роль Джокера, переконав Асоціацію іноземної преси Голлівуду, щоб вся їжа під час церемонії була веганською. Зазвичай гостей премії пригощають рибою або стейками, але цьогоріч серед страв були буряковий суп, грибне різотто і шоколадний десерт.

92-я церемонія вручення премії "Оскар" пройде 9 лютого. Зі списком номінантів можна ознайомитися за цим посиланням.

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