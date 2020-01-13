На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії
-
- 101
У 2020 році відбудеться 92-а церемонія Оскар 2020. Американська кіноакадемія вже оголосила всіх номінантів, а переможці стануть відомі 10 лютого. До вашої уваги список претендентів на головну кінонагороду!
Номінантами премії Оскар 2020 стали найкращі фільми та актори минулого року, які тепер позмагаються за перемогу в 24 номінаціях. Дізнайтесь, хто ж претендує на звання легенди в кінематографі!
Це цікаво: Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х (порція ностальгії)
Додамо, що в жовтні 2019 року Американська кіноакадемія вже вручила спеціальні Оскари: американський режисер Девід Лінч отримав статуетку за видатний внесок у кіномистецтво, такі ж почесні нагороди отримали італійська режисерка Ліна Вертмюллер і американський актор Вес Студі. Премію ім. Джина Хершолта за видатний внесок у справу гуманізму отримала актриса Джина Девіс.
Список номінантів на ОСКАР 2020
Найкращий фільм:
- "Ford проти Ferrari"
- "Ірландець"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленькі жінки"
- "Шлюбна історія"
- "1917"
- "Одного разу в Голлівуді"
- "Паразити"
Найкращий режисер:
- Мартін Скорсезе ("Ірландець")
- Тодд Філліпс ("Джокер")
- Сем Мендес ("1917")
- Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді")
- Пон Чжун Хо ("Паразити")
Найкраща жіноча роль:
- Синтія Еріво ("Гаррієт")
- Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія")
- Сірша Ронан ("Маленькі жінки")
- Шарліз Терон ("Секс-бомба")
- Рене Зеллвегер ("Джуді")
Найкраща чоловіча роль:
- Антоніо Бандерас ("Біль та слава")
- Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")
- Адам Драйвер ("Шлюбна історія")
- Хоакін Фенікс ("Джокер")
- Джонатан Прайс ("Два Папи")
Найкраща актриса другого плану:
- Кеті Бейтс ("Річард Джуелл")
- Лора Дерн ("Шлюбна історія")
- Скарлетт Йоханнсон ("Кролик Джоджо")
- Флоренс П'ю ("Маленькі жінки")
- Марго Роббі ("Секс-бомба")
Найкращий актор другого плану:
- Том Хенкс ("Чудовий день у нашому районі")
- Ентоні Хопкінс ("Два Папи")
- Аль Пачіно ("Ірландець")
- Джо Пеші ("Ірландець")
- Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")
Найкращий фільм іноземною мовою:
- "Corpus Christi"
- "Honeyland"
- "Les Misérables"
- "Pain and Glory "
- "Parasite"
Найкращий сценарій-адаптація:
- "Ірландець"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленькі жінки"
- "Два Папи"
Найкраща операторська робота:
- "Ірландець"
- "Джокер"
- "Маяк"
- "1917"
- "Одного разу в Голлівуді"
Оригінальний сценарій:
- "Ножі наголо"
- "Шлюбна історія"
- "1917"
- "Одного разу в Голлівуді"
- "Паразити"
Найкращий адаптований сценарій:
- "Ірландець"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленькі жінки"
- "Два Папи"
Найкращий повнометражний анімаційний фільм:
- "Як приручити дракона 3"
- "Я втратила своє тіло"
- "Клаус"
- "Містер Лінк: загублена ланка еволюції"
- "Історія іграшок 4"
Найкращий повнометражний документальний фільм:
- "Американська фабрика"
- "Печера"
- "На грані демократії"
- "Для Сами"
- "Країна меду"
Найкращий короткометражний фільм:
- Brotherhood
- Nefta Football Club
- The Neighbors "Window"
- Saria
- A sister
Найкращий документальний короткометражний фільм:
- In the Absence
- Learning a skateboard in the Warzone
- Life overtakes me
- St. Louis Superman
- Walk Run Cha-Cha
Найкращий анімаційний короткометражний фільм:
- "Дочка" (Dcera)
- "Любов до волосся" (Hair Love)
- "Кітбуль" (Kitbull)
- "Незабутнє" (Memorable)
- "Сестра" (Sister)
Найкращий монтаж:
- "Ford проти Ferrari"
- "Ірландець"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Паразити"
Найкращі спецефекти:
- "Месники: Завершення"
- "Ірландець"
- "Король Лев"
- "1917"
- "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
Найкращий дизайн костюмів:
- "Ірландець"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленькі жінки"
- "Одного разу в Голлівуді"
Найкращий грим і зачіски:
- "Секс-бомба"
- "Джокер"
- "Джуді"
- "Чаклунка: Повелителька темряви"
- "1917"
Найкраща робота художника-постановника:
- "Ірландець"
- "Кролик Джоджо"
- "1917"
- "Одного разу… в Голлівуді"
- "Паразити"
Найкращий звук:
- "До зірок"
- "Ford проти Ferrari"
- "Джокер"
- "1917"
- "Одного разу ... в Голлівуді"
Найкращий звуковий монтаж:
- "Ford проти Ferrari"
- "Джокер"
- "1917"
- "Одного разу в Голлівуді"
- "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
Найкраща оригінальна пісня:
- "Історія іграшок 4" – I Can't Let You Throw Yourself Away
- "Рокетмен" – (I'm Gonna) Love Me Again
- "Прорив" – I'm Standing With You
- "Крижане серце 2" – Into The Unknown
- "Гаррієт" – Stand Up
Дивіться повне відео оголошення номінантів на премію Оскар 2020:
Дивіться також: Netflix назвав 10 своїх найуспішніших фільмів і серіалів
-
20:18Фарго: вийшов трейлер четвертого сезону серіалу
-
19:56Принци Вільям і Гаррі відверто розповіли про свої стосунки
-
19:44Сексуальний день Валентина: Rihanna підкорила фото у білизні
-
19:21Речі, через які жінка набридає чоловікові
-
19:16Громадянська війна в Росії та падіння Трампа: новий трейлер Світу Дикого Заходу 3
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:05Свято Маланки: вражаючі фото традиційного карнавалу на Буковині
-
19:00Картинки з Днем ангела Василя: вітальні листівки і відкритки 2020
-
18:50Регіна Тодоренко захопила знімками в бікіні
-
18:44Порушила закон: королеву Єлизавету на позашляховику упіймали на гарячому (відео)
-
18:23Ці продукти приберуть жир з живота
-
18:15Гороскоп на 14 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Щедрик, щедрик, щедрівочка: текст і сучасні версії пісні від зірок
-
17:52Ці відомі актори відмовилися від ролей в Гаррі Поттері
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:44Апокаліпсис близько: на Філіппінах гроза збіглась з виверження вулкану
-
17:22Найрідкісніший метал у світі рекордно подорожчав
-
17:15У цих знаків Зодіаку будуть грандіозні зміни у житті в 2020
-
16:52Михайличенко розповів про реальний стан справ у Динамо
-
16:42Навіть один долар: як підняття зарплати впливає на стан працівників
-
16:21Меню на Старий Новий рік 2020: рецепти страв, які варто приготувати
-
16:12Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії
-
15:51Apple представить у 2020 році п'ять нових iPhone
-
15:32Британка купила банани із сотнею тропічних павуків: фото
-
15:25Привітання з Днем ангела Василя 2020: вірші, проза й смс на іменини
-
19:05Свято Маланки: вражаючі фото традиційного карнавалу на Буковині
-
18:00Щедрик, щедрик, щедрівочка: текст і сучасні версії пісні від зірок
-
16:21Меню на Старий Новий рік 2020: рецепти страв, які варто приготувати
-
14:00ТЕСТ: Наскільки добре ти знаєш популярні українські хіти?
-
12:14Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020
-
07:26Погода в Україні 13 січня: точний прогноз по містах
- 12 січня
-
21:25Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні за 2019 рік
-
19:45Дівчина тижня: порнозірка Райлі Рейд, яка відправить тобі голе фото за однієї умови (18+)
-
17:25Що носить найстильніший чоловік десятиліття: 15 модних образів Роджера Федерера
-
14:50Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Як швидко схуднути після свят: поради дієтологів
-
08:19Погода в Україні 12 січня: у яких областях буде найхолодніше
- 11 січня
-
21:24Після сексу: оголена Настя Каменських розбурхала мережу інтимним фото
-
19:21Українець на висоті 6377 метрів встановив незвичайний світовий рекорд
-
17:04Киньте гріш Відьмакові: українська версія пісні підкорює мережу
-
14:06Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії
-
12:05Знахідка для водіїв! Чому в салоні автівки слід зберігати котячий наповнювач
-
10:44Перше місячне затемнення 2020: з'явились дивовижні фото Вовчого місяця
-
08:18Погода в Україні 11 січня: точний прогноз по містах
- 10 січня
-
21:2111 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Як після свят відновити режим сну: прості поради
-
17:49Як не буксувати на снігу: експерти розкрили секрети водіння в екстремальних умовах
-
15:00ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний водій
-
12:20Рятувальники звернулись до українців з попередженням
-
10:15Вже не 36,6: учені визначили нову нормальну температуру тіла