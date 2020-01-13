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Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії

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Lady Gaga отримала Оскар минулоріч - фото 1
Lady Gaga отримала Оскар минулоріч / gettyimages

У 2020 році відбудеться 92-а церемонія Оскар 2020. Американська кіноакадемія вже оголосила всіх номінантів, а переможці стануть відомі 10 лютого. До вашої уваги список претендентів на головну кінонагороду!

Номінантами премії Оскар 2020 стали найкращі фільми та актори минулого року, які тепер позмагаються за перемогу в 24 номінаціях. Дізнайтесь, хто ж претендує на звання легенди в кінематографі!

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Додамо, що в жовтні 2019 року Американська кіноакадемія вже вручила спеціальні Оскари: американський режисер Девід Лінч отримав статуетку за видатний внесок у кіномистецтво, такі ж почесні нагороди отримали італійська режисерка Ліна Вертмюллер і американський актор Вес Студі. Премію ім. Джина Хершолта за видатний внесок у справу гуманізму отримала актриса Джина Девіс.

Список номінантів на ОСКАР 2020

Найкращий фільм:

  • "Ford проти Ferrari"
  • "Ірландець"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Маленькі жінки"
  • "Шлюбна історія"
  • "1917"
  • "Одного разу в Голлівуді"
  • "Паразити"
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379489

Найкращий режисер:

  • Мартін Скорсезе ("Ірландець")
  • Тодд Філліпс ("Джокер")
  • Сем Мендес ("1917")
  • Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді")
  • Пон Чжун Хо ("Паразити")
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379490

Найкраща жіноча роль:

  • Синтія Еріво ("Гаррієт")
  • Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія")
  • Сірша Ронан ("Маленькі жінки")
  • Шарліз Терон ("Секс-бомба")
  • Рене Зеллвегер ("Джуді")

Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379492

Найкраща чоловіча роль:

  • Антоніо Бандерас ("Біль та слава")
  • Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")
  • Адам Драйвер ("Шлюбна історія")
  • Хоакін Фенікс ("Джокер")
  • Джонатан Прайс ("Два Папи")
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379496

Найкраща актриса другого плану:

  • Кеті Бейтс ("Річард Джуелл")
  • Лора Дерн ("Шлюбна історія")
  • Скарлетт Йоханнсон ("Кролик Джоджо")
  • Флоренс П'ю ("Маленькі жінки")
  • Марго Роббі ("Секс-бомба")
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379521

Найкращий актор другого плану:

  • Том Хенкс ("Чудовий день у нашому районі")
  • Ентоні Хопкінс ("Два Папи")
  • Аль Пачіно ("Ірландець")
  • Джо Пеші ("Ірландець")
  • Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379493

Найкращий фільм іноземною мовою:

  • "Corpus Christi"
  • "Honeyland"
  • "Les Misérables"
  • "Pain and Glory "
  • "Parasite"
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379518

Найкращий сценарій-адаптація:

  • "Ірландець"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Маленькі жінки"
  • "Два Папи"
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379498

Найкраща операторська робота:

  • "Ірландець"
  • "Джокер"
  • "Маяк"
  • "1917"
  • "Одного разу в Голлівуді"
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379519

Оригінальний сценарій:

  • "Ножі наголо"
  • "Шлюбна історія"
  • "1917"
  • "Одного разу в Голлівуді"
  • "Паразити"
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379497

Найкращий адаптований сценарій:

  • "Ірландець"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Маленькі жінки"
  • "Два Папи"
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379520

Найкращий повнометражний анімаційний фільм:

  • "Як приручити дракона 3"
  • "Я втратила своє тіло"
  • "Клаус"
  • "Містер Лінк: загублена ланка еволюції"
  • "Історія іграшок 4"
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379503

Найкращий повнометражний документальний фільм:

  • "Американська фабрика"
  • "Печера"
  • "На грані демократії"
  • "Для Сами"
  • "Країна меду"

Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379504

Найкращий короткометражний фільм:

  • Brotherhood
  • Nefta Football Club
  • The Neighbors "Window"
  • Saria
  • A sister
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379500

Найкращий документальний короткометражний фільм:

  • In the Absence
  • Learning a skateboard in the Warzone
  • Life overtakes me
  • St. Louis Superman
  • Walk Run Cha-Cha

Найкращий анімаційний короткометражний фільм:

  • "Дочка" (Dcera)
  • "Любов до волосся" (Hair Love)
  • "Кітбуль" (Kitbull)
  • "Незабутнє" (Memorable)
  • "Сестра" (Sister)
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379499

Найкращий монтаж:

  • "Ford проти Ferrari"
  • "Ірландець"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Паразити"
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379514

Найкращі спецефекти:

  • "Месники: Завершення"
  • "Ірландець"
  • "Король Лев"
  • "1917"
  • "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379512

Найкращий дизайн костюмів:

  • "Ірландець"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Маленькі жінки"
  • "Одного разу в Голлівуді"

Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379502

Найкращий грим і зачіски:

  • "Секс-бомба"
  • "Джокер"
  • "Джуді"
  • "Чаклунка: Повелителька темряви"
  • "1917"
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379510

Найкраща робота художника-постановника:

  • "Ірландець"
  • "Кролик Джоджо"
  • "1917"
  • "Одного разу… в Голлівуді"
  • "Паразити"
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379524

Найкращий звук:

  • "До зірок"
  • "Ford проти Ferrari"
  • "Джокер"
  • "1917"
  • "Одного разу ... в Голлівуді"

Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379526

Найкращий звуковий монтаж:

  • "Ford проти Ferrari"
  • "Джокер"
  • "1917"
  • "Одного разу в Голлівуді"
  • "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії - фото 379516

Найкраща оригінальна пісня:

  • "Історія іграшок 4" – I Can't Let You Throw Yourself Away
  • "Рокетмен" – (I'm Gonna) Love Me Again
  • "Прорив" – I'm Standing With You
  • "Крижане серце 2" – Into The Unknown
  • "Гаррієт" – Stand Up

Дивіться повне відео оголошення номінантів на премію Оскар 2020:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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