Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії

У 2020 році відбудеться 92-а церемонія Оскар 2020. Американська кіноакадемія вже оголосила всіх номінантів, а переможці стануть відомі 10 лютого. До вашої уваги список претендентів на головну кінонагороду!

Номінантами премії Оскар 2020 стали найкращі фільми та актори минулого року, які тепер позмагаються за перемогу в 24 номінаціях. Дізнайтесь, хто ж претендує на звання легенди в кінематографі!

Це цікаво: Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х (порція ностальгії)

Додамо, що в жовтні 2019 року Американська кіноакадемія вже вручила спеціальні Оскари: американський режисер Девід Лінч отримав статуетку за видатний внесок у кіномистецтво, такі ж почесні нагороди отримали італійська режисерка Ліна Вертмюллер і американський актор Вес Студі. Премію ім. Джина Хершолта за видатний внесок у справу гуманізму отримала актриса Джина Девіс.

Список номінантів на ОСКАР 2020

Найкращий фільм:

"Ford проти Ferrari"

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькі жінки"

"Шлюбна історія"

"1917"

"Одного разу в Голлівуді"

"Паразити"

Найкращий режисер:

Мартін Скорсезе ("Ірландець")

Тодд Філліпс ("Джокер")

Сем Мендес ("1917")

Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді")

Пон Чжун Хо ("Паразити")

Найкраща жіноча роль:

Синтія Еріво ("Гаррієт")

Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія")

Сірша Ронан ("Маленькі жінки")

Шарліз Терон ("Секс-бомба")

Рене Зеллвегер ("Джуді")

Найкраща чоловіча роль:

Антоніо Бандерас ("Біль та слава")

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")

Адам Драйвер ("Шлюбна історія")

Хоакін Фенікс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два Папи")

Найкраща актриса другого плану:

Кеті Бейтс ("Річард Джуелл")

Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Скарлетт Йоханнсон ("Кролик Джоджо")

Флоренс П'ю ("Маленькі жінки")

Марго Роббі ("Секс-бомба")

Найкращий актор другого плану:

Том Хенкс ("Чудовий день у нашому районі")

Ентоні Хопкінс ("Два Папи")

Аль Пачіно ("Ірландець")

Джо Пеші ("Ірландець")

Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")

Найкращий фільм іноземною мовою:

"Corpus Christi"

"Honeyland"

"Les Misérables"

"Pain and Glory "

"Parasite"

Найкращий сценарій-адаптація:

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькі жінки"

"Два Папи"

Найкраща операторська робота:

"Ірландець"

"Джокер"

"Маяк"

"1917"

"Одного разу в Голлівуді"

Оригінальний сценарій:

"Ножі наголо"

"Шлюбна історія"

"1917"

"Одного разу в Голлівуді"

"Паразити"

Найкращий адаптований сценарій:

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькі жінки"

"Два Папи"

Найкращий повнометражний анімаційний фільм:

"Як приручити дракона 3"

"Я втратила своє тіло"

"Клаус"

"Містер Лінк: загублена ланка еволюції"

"Історія іграшок 4"

Найкращий повнометражний документальний фільм:

"Американська фабрика"

"Печера"

"На грані демократії"

"Для Сами"

"Країна меду"

Найкращий короткометражний фільм:

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors "Window"

Saria

A sister

Найкращий документальний короткометражний фільм:

In the Absence

Learning a skateboard in the Warzone

Life overtakes me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Найкращий анімаційний короткометражний фільм:

"Дочка" (Dcera)

"Любов до волосся" (Hair Love)

"Кітбуль" (Kitbull)

"Незабутнє" (Memorable)

"Сестра" (Sister)

Найкращий монтаж:

"Ford проти Ferrari"

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Паразити"

Найкращі спецефекти:

"Месники: Завершення"

"Ірландець"

"Король Лев"

"1917"

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

Найкращий дизайн костюмів:

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькі жінки"

"Одного разу в Голлівуді"

Найкращий грим і зачіски:

"Секс-бомба"

"Джокер"

"Джуді"

"Чаклунка: Повелителька темряви"

"1917"

Найкраща робота художника-постановника:

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"1917"

"Одного разу… в Голлівуді"

"Паразити"

Найкращий звук:

"До зірок"

"Ford проти Ferrari"

"Джокер"

"1917"

"Одного разу ... в Голлівуді"

Найкращий звуковий монтаж:

"Ford проти Ferrari"

"Джокер"

"1917"

"Одного разу в Голлівуді"

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

Найкраща оригінальна пісня:

"Історія іграшок 4" – I Can't Let You Throw Yourself Away

"Рокетмен" – (I'm Gonna) Love Me Again

"Прорив" – I'm Standing With You

"Крижане серце 2" – Into The Unknown

"Гаррієт" – Stand Up

Дивіться повне відео оголошення номінантів на премію Оскар 2020:

Дивіться також: Netflix назвав 10 своїх найуспішніших фільмів і серіалів