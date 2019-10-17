Менший за Smart: Toyota запустить в серію новий електрокар

Компанія Toyota представила готову до масового виробництва модель BEV – це двомісний електричний сіті-кар, довжина якого менша, ніж 2,5 метра. Автовиробник запевняє, що ця машина ідеально підійде водіям-початківцям і людям похилого віку.

Новинка помітно менша за Smart ForTwo: вона на 205 міліметрів коротша та на 373 міліметри вужча за німецьку модель. Відомо, що запас ходу електрокара досягає 100 кілометрів, а максимальна швидкість не перевищує 60 кілометрів на годину.

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На ринку BEV з'явиться у двох версіях – звичайній і комерційній. Остання відрізняється можливістю трансформації салону в залежності від мети використання: наприклад, можна перетворити його на мобільний офіс, встановивши складаний стіл, на якому зручно розмістити планшет.

Прем'єра автомобіля відбудеться наступного тижня на автосалоні в Токіо. Разом з ним на стенді Toyota дебютує прототип LQ з автопілотом четвертого рівня та системою штучного інтелекту на ім'я Yui.

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