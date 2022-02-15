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Менеджерка Alina Pash прокоментувала заяву прикордонників про підроблений документ
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Скандал навколо Alina Pash та її можливості представити Україну на Євробаченні 2022 не вщухає. Менеджерка співачки відреагувала на заяву прикордонників про підроблений документ про перетин кордону з Кримом.
Досі залишається незакритим одне питання: чи перетинала кілька років тому Alina Pash кордон з окупованим Кримом з Росії, чи з України. Співачка напередодні представляла документ, який буцімто підтверджує той факт, що вона перетинала кордон з території нашої країни. Але прикордонники розповіли ЗМІ, що відповідної довідки вони не видавали.
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Не забарилася з реакцією менеджерка співачки. Вона заявила у коментарі Суспільному, що довідку про в'їзд співачки до Криму мовнику надав член команди, а не сама виконавиця. Тож, за її словами, у команді зараз проводять розслідування, щоб зрозуміти, звідки цей документ узагалі взявся. Також Alina Pash очікує відповідь на запит від ДПСУ. Сама переможниця Нацвідбору на Євробачення 2022 поки нічого не коментує.
Раніше команда Alina Pash представила цей документ про буцімто перетин кордону з української сторони
"У будь-якому випадку це правда, що вона перетинала з української сторони кордон, і там має бути ця інформація, ми на неї чекаємо. Запит до прикордонної служби був здійснений минулого тижня. Для нас заява прикордонної служби була дуже шокуючим моментом, і ми зараз стараємося розібратися, щоб людям дати чітку і правильну інформацію, як це взагалі все відбулося", – наголосила менеджерка.
Нагадаємо, що активіст і відеоблогер Сергій Стерненко вважає, що Alina Pash підробила довідку від прикордонників щодо її поїздки до окупованого Криму. Це й стало причиною того, що суспільний мовник детальніше вивчає питання, пов'язане з порушенням співачкою закону.
Сама ж Alina Pash уже відреагувала на слова Сергія Стерненка. Вона розповіла, що документ запросив представник її команди, бо вона на цей час хворіла. Саме він, за її словами, отримав від співачки письмовий дозвіл. Також вона підкреслила, що уже подала ще один запит, щоб отримати довідку на руки та довести усім, що вона не порушувала закон України.
Наостанок додамо, що Alina Pash перемогла у Нацвідборі на Євробачення 2022. Вона отримала 15 балів – 7 від глядачів і 8 від суддів. 2 місце посів гурт Kalush Orchestra з 14 балами – 8 від глядачів і 6 від суддів. Колектив обурений результатами та вимагав суддів показати лист з оцінками глядацького голосування.
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